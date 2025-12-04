盧秀燕喊第四次政黨輪替、民進黨執政10年夠了 卓冠廷：你才盧夠了！

記者李鴻典／台北報導

台中市長盧秀燕接受《聯合報》專訪首度談到2028大選，她表示，民進黨執政時間已長達10年，盧秀燕直呼「我覺得夠了」，她強調一旦執政過久，防腐機制會就會變差，若有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事。對此，民進黨新北市議員卓冠廷回擊， 你出包一堆，還天天出張嘴做事沒半撇。你才夠了。盧夠了！

卓冠廷回擊盧秀燕， 出包一堆，還天天出張嘴做事沒半撇。你才夠了。盧夠了！（圖／翻攝自盧秀燕FB）

你才夠了。卓冠廷說，盧秀燕執政八年把台中搞成垃圾城，最大政績是谷關空氣跟賤賣土地，工安問題一堆，做民調最會，全台驗不出西布特羅就你驗的出來，全台沒爆發豬瘟就你爆發，防疫還可防到檢體超商宅配，出事叫大家去台中購物節。

卓冠廷提到，民進黨出事是全國檢驗，自己人罵更兇。你出包一堆，還天天出張嘴做事沒半撇。你才夠了，盧夠了！

台灣基進也指出，盧秀燕接受《聯合報》專訪，第一次把 2028 端上檯面。她說民進黨執政10年「夠了」，覺得該第四次政黨輪替，更批評民進黨「離民意越來越遠」，還列舉罷免案、酬庸、光電來證明民進黨「防腐機制變差」。

台灣基進說，但問題是，盧市長有空批評別人，怎麼沒空顧好自己的台中？台中上次的豬瘟危機，全台灣差點吃不到滷肉飯，是誰造成的？還有台中「燕圾湖」解決完了嗎？甚至兩個月前發生的社會事件，這兩天才爆出來？！這樣的市政治理能力，談政黨輪替？還上頭版？

台灣基進提到，當然，台灣若是正常國家，政黨輪替當然重要，因為大家怎樣也選不出會想把國家賣掉的政黨。

可惜台灣不一樣！國民黨主席鄭麗文上任第一句，就是喊要讓台灣人當「堂堂正正的中國人」。民眾黨的中國政策也走模糊策略，更別提前主席和現任主席的案件還在尚未釐清的階段。

民調明明顯示：九成台灣人不認同自己是中國人！！台灣基進說，一個想讓台灣人變「中國人」的政黨，還好意思對台灣人講政黨輪替？真的不要笑死人了！

1年後禁用廚餘餵豬 盧秀燕：與台中市方向一致非洲豬瘟中央災害應變中心規劃1年後禁止廚餘餵豬，台中市長盧秀燕2日在市政會議結束後接受媒體聯訪指出，對中央這項政策樂觀其成，與台中市政府規劃方向一致。中央社記者郝雪卿攝 114年12月2日

