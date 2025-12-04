盧秀燕喊第4次政黨輪替 國民黨：做好準備營造氣氛

（中央社記者劉冠廷台北4日電）台中市長盧秀燕在接受媒體專訪表示「第4次政黨輪替」的主張，國民黨發言人牛煦庭今天說明，黨中央負責做好準備、營造氣氛，所有有志參選者，就頭角崢嶸，這是國民黨的大門大路，而且會以寬闊的心態，看待任何人在國政上勇於表態。

盧秀燕在接受聯合報專訪時，首度談到2028大選表示，民進黨2次執政，10年以來弊案連連，若有第4次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事。

廣告 廣告

身兼國民黨發言人的立委牛煦庭今天上午在接受廣播專訪時則說明，黨中央負責做好準備、營造氣氛，所有有志參選者，就頭角崢嶸，這是國民黨的大門大路，大家會以寬闊的心態，看待任何人在國政上勇於表態，這是一件好事。

牛煦庭強調，黨中央會盡力營造氛圍鼓勵大家，國民黨當然可以辯論、調整、修正，要持續跟民意對接，這才是打贏選舉的勝利方程式。

針對國民黨主席鄭麗文上任之初，黨內對路線有部分疑慮，牛煦庭指出，一開始大家疑慮比較大一點，但他持續與各地聯繫，大家有比較放心，因為都沒有背離國民黨原本的路線。

牛煦庭談及，黨主席選舉期間，黨內一度擔心國民黨路線會做調整，可能背離中道，但自從鄭麗文當選後，在兩岸、外交路線上相對是中道的，沒有不在乎國際局勢；鄭麗文大量接受外媒專訪，並與各國駐台單位接觸，國民黨副主席張榮恭、蕭旭岑也持續與對岸溝通，這些努力黨內都看在眼裡。

至於鄭麗文何時會訪問中國大陸，牛煦庭回應，黨內很明確，與兩岸相關的議題，都非常尊重蕭旭岑與張榮恭的角色，他不會去過問，無論鄭麗文何時訪問中國大陸或要談什麼話題，他相信都不會背離中道路線，必須是四平八穩的。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1141204