盧秀燕喊第4次政黨輪替 綠議員細數市政連環爆：2026台中先輪替

台中市長盧秀燕喊第四次政黨輪替，民進黨議員齊轟無心市政，只想大位。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕喊第4次政黨輪替，被解讀是替自己鋪陳攻2028年總統大位。不過，多召民進黨議員痛批，台中市這一年來新光三越氣爆、非洲豬瘟、行人地獄、歹徒游泳池對幼童開槍等，重大公安、食安、治安及交安事件連環爆，市民不安，盧秀燕任期還有1年，竟開始為自己的下一步鋪路，擺明根本無心市政，他們齊喊「台中市政府2026先政黨輪替」，不能讓盧秀燕指定接班人繼續擺爛市政。

議員江肇國指出，國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜聲浪均高於盧秀燕，讓「政治失寵」的盧秀燕按捺不住「急刷存在感」，但台中市政狀況百出，市民現階段最想看到的是盧秀燕如何善後包括非洲豬瘟及幼童去游泳池也會被槍口對準等重大事件，不是要聽她的總統大夢，市長任期還有1年，盧秀燕把台中市政放在第幾順位。

議員謝家宜說，台中今年爆垃圾山爭議，爆非洲豬瘟破口後又出現廚餘去化問題，甚至發生歹徒持槍到游泳池對準幼童，諸多市政懸而未決，盧秀燕卻忙著「挑戰大位」，任期還有1年，「離市民、市政愈來愈遠」，相信民眾都看在眼裡。

議員黃守達說，盧秀燕聲稱支持國防特別預算，卻放任藍白封殺特別預算，她長期慣用兩面討好的「包牌回應」手法，但這招新北市長侯友宜用過結果證明全國人民不買單，盧秀燕市政治理一再失靈，卻還想操作相同手法圖總統大位，終會被看破手腳。

議員李天生說，台中這一年來發生包括台中新光三越氣爆公安事故、非洲豬瘟食安事故，歹徒持槍在泳池對幼兒開槍治安事件，甚至去年女大生過馬路被公車撞死的交安事故，民眾充滿不安，但任期還有一年的盧秀燕只顧包裝自己，「吃碗內看碗外」，「台中市應先政黨輪替」。

議員林德宇也說，盧秀燕在市政府接受專訪談論政黨輪替、談選舉，做自己的總統大夢，無視豬瘟事件後市政府無能的狀況，最該完成政黨輪替的是台中市政府，不容市政再擺爛。

