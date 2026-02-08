盧秀燕喊話初選「兵貴神速」 楊瓊瓔：尊重黨中央

立委楊瓊瓔8日上午到北區東興市場分送春聯，並一一請託採買消費者和攤商支持。（馮惠宜攝）

國民黨中央擬於3月最後一周進行台中市長初選民調，對此台中市長盧秀燕表態認為「有點太遲」，強調「兵貴神速」建議黨中央不如選個黃道吉日提早辦一辦。對此，積極爭取提名的立委楊瓊瓔回應表示，她也希望盡早定於一尊，但也強調，她的態度很清楚，就是尊重黨中央的決定，依照既定機制走完程序。

楊瓊瓔8日上午到北區東興市場分送春聯，並一一請託採買消費者和攤商支持，受訪時她表示，能理解並謝謝市長（盧秀燕）的祝福，她也希望盡早定於一尊，但這次提名機制，是由黨中央主導協調，雙方也都已經正式簽署相關協議。既然制度已經確立、時程也對外說明，她的態度很清楚，就是尊重黨中央的決定，依照既定機制走完程序。

楊瓊瓔也強調，速度固然重要，但公平、公正、公開、透明的基準點才能讓人信服，讓人信服更重要。只要程序站得住腳，結果自然能服眾，也才能真正凝聚團結，為接下來的選戰打下最穩定的基礎，打贏這場勝戰。

