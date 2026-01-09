盧秀燕喊話孩子國家養 中央全面補助營養午餐

台中市長盧秀燕呼籲中央全面補助營養午餐。(記者廖耀東攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天宣布台中市將於115學年度起實施公立國中小營養午餐全面免費，她今日喊話中央要補助各縣市營養午餐預算，盧秀燕說，每個總統在競選時，都說孩子國家養，但現在提供免費營養午餐十幾個縣市，變成地方政府在養。

盧秀燕今日主持大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程落成典禮，她受訪時指出，台中市財政困難，依舊但為了孩子權益，市府即便財政壓力沉重，也將排除萬難推動營養午餐免費政策，但還有許多縣市連舉債都困難，無法提供免費營養午餐，要同情他們，建議中央政府一年有高達3兆預算，希望能提供一些預算給各縣市，讓每個孩子都有免費營養午餐。

