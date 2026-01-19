盧秀燕喊話江、楊開智慧 楊瓊瓔：要做對的決定

藍委楊瓊瓔19日參加潭子聚興里市民活動中心動土典禮，楊表示，充分理解市長說法，要特別感謝台中市長盧秀燕的關心與祝福，她也認為這個智慧不只是要快做決定，而是要做對的決定。（温予菱攝）

藍營首波台中市長協商破局，台中市長盧秀燕昨喊話，希望兩位候選人開了智慧，求了佛法以後，盡速協調成功」。對此，藍委楊瓊瓔19日表示，這個智慧不只是要快做決定，而是要做對的決定，黨中央絕對會依照公平、透明的方式協調出來，讓支持者放心、基層安心，讓國民黨的團心更強大。

盧秀燕昨出席佛光緣美術館台中館啟用典禮，針對市長提名16日首次協調破局後，外界盼盧秀燕介入第二次協調，盧說，今天來佛光山，求佛法求智慧，希望兩位選人開了智慧，求了佛法以後，盡速協調成功。

廣告 廣告

楊瓊瓔今參加潭子聚興里市民活動中心動土典禮，楊表示，充分理解市長說法，要特別感謝盧的關心與祝福，也提及大家到佛光山的目的，一致心願是為台中祈福、著想，現在包含自己在內的選民都希望能盡快協調出最棒的市長人選，她也認為這個智慧不只是要快做決定，而是要做對的決定。

楊瓊瓔強調，黨中央絕對會依照公平、透明的方式協調出來，讓支持者放心、基層安心，讓國民黨的團心更強大。至於被問及盧秀燕是否會介入協調，楊錯愕一下後，隨即表明，這不是她可以回答的問題，她要感謝市長的關心與祝福。

針對二次協商相關訊息，楊瓊瓔說，目前為止還沒有，強調自己一切配合黨中央，她說在第一次協調時，第一個共識為16日以前沒有任何中央黨部做的民調，至於前陣子坊間流傳的訊息，黨中央也有特別說明並沒有做，故往後有任何事項，他們會提出說明；其次沒有共識的則為提名機制時程及方法，所以她也期待黨中央，在成熟時機通知，自己一定全力配合。

【看原文連結】