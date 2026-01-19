盧秀燕喊話開智慧 楊瓊瓔、江啟臣回應了

藍委楊瓊瓔19日參加潭子聚興里市民活動中心動土典禮，楊表示，充分理解市長說法，要特別感謝台中市長盧秀燕的關心與祝福，她也認為這個智慧不只是要快做決定，而是要做對的決定。（温予菱攝）

立法院副院長江啟臣說，自己今年選戰就是個戰士，要為台中未來而戰，至於何時上，這要由主帥來發號施令，強調只要一聲令下自己就會提槍上陣。示意圖。（温予菱攝）

藍營首波台中市長協商破局，台中市長盧秀燕昨喊話，希望兩位候選人開了智慧，求了佛法以後，盡速協調成功」。對此，藍委楊瓊瓔19日表示，這個智慧不只是要快，而是要做對的決定，讓支持者放心、基層安心；立法院副院長江啟臣則說，自己今年選戰就是個戰士，要為台中未來而戰，至於何時上，這要由主帥來發號施令，強調只要一聲令下自己就會提槍上陣。

楊瓊瓔今參加潭子聚興里市民活動中心動土典禮，楊表示，充分理解市長說法，要特別感謝盧的關心與祝福，也提及大家到佛光山的目的，一致心願是為台中祈福、著想，現在包含自己在內的選民都希望能盡快協調出最棒的市長人選，她也認為這個智慧不只是要快做決定，而是要做「對」的決定。

廣告 廣告

楊瓊瓔強調，黨中央絕對會依照公平、透明的方式協調出來，讓支持者放心、基層安心，讓國民黨的團心更強大。至於被問及盧秀燕是否會介入協調，楊錯愕一下後，隨即表明，這不是她可以回答的問題，她要感謝市長的關心與祝福。

針對二次協商相關訊息，楊瓊瓔說，目前為止還沒有，強調自己一切配合黨中央，她說在第一次協調時，第一個共識為16日以前沒有任何中央黨部做的民調，至於前陣子坊間流傳的訊息，黨中央也有特別說明並沒有做，故往後有任何事項，他們會提出說明；其次沒有共識的則為提名機制時程及方法，所以她也期待黨中央，在成熟時機通知，自己一定全力配合。

江啟臣表示，今年底的台中市市長選戰，對他而言，自己就是個戰士，是要為台中未來而戰、為台中市民而戰的戰士，但何時上、怎麼上，這要由主帥來發號施令，戰士就是全心全力準備應戰，只要一聲令下就提槍上陣。

江啟臣說，目前就是用行動來展現他參選的決心，爭取更多台中市民的支持，強調自己已將基層的焦慮不安以及盧市長盼能在1月底確定人選的建議，清楚明白地反映給黨中央，至於黨中央何時要再協調、確定人選和提名時程，他都只有尊重。

江啟臣表示，他關心的是台中的未來和市民的需要，外界對於黨中央要如何處理提名相關選舉事務的任何評論，不會影響其實踐台中願景的承諾，自己也無法替黨中央回應。

【看原文連結】