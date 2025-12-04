中部中心/王俞斐、林進龍 台中報導

台中市長盧秀燕，接受平面媒體專訪，首度談到2028總統大選，喊話第四次政黨輪替，不過綠營議員認為，她是"吃碗內看碗外"，市政問題尚未解決，就急著想踏入總統戰場，更有人認為，是因為韓國瑜和鄭麗文動作頻頻，盧秀燕才會急於替自己的總統之路，創造議題。





盧秀燕喊話"第四次政黨輪替" 綠議員怒批:先做好市政(圖/民視新聞)









台中市長盧秀燕，鏡頭前大談政黨輪替重要性，他在日前接受平面媒體專訪，罕見對國家大政表態，直指民進黨，執政長達十年，直呼"覺得夠了"，喊話政黨輪替，被外界解讀，劍指2028總統大位，不過這番言論，看在綠營議員眼裡，相當不滿。

韓國瑜在臉書推出個人桌曆以墨鏡、皮衣造型亮相 圈住韓粉意味濃厚(圖/翻攝網路)









盤點2028年，藍營可能角逐總統大位人選，除了呼聲最高的台中市長盧秀燕，其實立法院長韓國瑜，以及國民黨主席鄭麗文，也都曾被點名。韓國瑜近期，動作頻頻，在臉書推出個人桌曆，以墨鏡、皮衣造型亮相，秀出帥照，圈住韓粉意味濃厚，而鄭麗文也曾說過，2028國民黨人選不只一個，外界推測，盧秀燕一改過往溫良恭儉讓態度，是在替自己的未來加溫。





2028年國民黨總統大位人選不只一個 外界推測盧秀燕一改過往溫良恭儉讓態度是在替自己的未來加溫(圖/民視新聞)









難道盧秀燕真的急了嗎，綠營怒批她吃碗內看碗外，市政問題還沒解決，就想踏入總統戰場，2028年藍營由誰定於一尊？盧秀燕拋出輪替說，能否替她的政治能量加分，除了選民，也要看自家人要不要跟進。









