盧秀燕喊話2028政黨輪替拚選總統？國民黨：鼓勵有志參選人頭角崢嶸

台中市長盧秀燕。台中市政府提供



記者周志豪／台北報導

台中市長盧秀燕接受媒體專訪，拋2028第四次政黨輪替主張，被解讀是參選起手式。國民黨發言人牛煦庭上午回應，在國政上勇於表態是好事，而持續與民意對接才是打贏選舉的勝利方程式，黨中央就是負責做好準備、營造氣氛，鼓勵有志參選人就頭角崢嶸、勇敢表現。

牛煦庭也提到，當前已長期執政的民進黨帶來腐化與弊端，政黨輪替有其必要，但前提是在野黨要做好充分準備，而國民黨不管是黨中央或國會、各地縣市首長，大家都會在這樣這一條道路上共同努力，力拚2028促成第四次政黨輪替，拿回執政權。

牛煦庭說，政黨輪替是民主國家的防腐劑，過程中彼此透過良性競爭，以帶來真正進步，這才是人民的福氣；而國民黨是一個開放政黨，且黨內人才濟濟，大家積極在各領域論述好好加強，跟民意對焦，為國民黨得分，那2028的人選自然就會浮上檯面。

