盧秀燕喊「市民家人」挨罵 綠營喊話「卡正經ㄟ」不要再情勒掩飾失職

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市爆禽流感，市長盧秀燕昨在臉書說明事件處理進度，發文開頭以「向市民家人報告」，引發網友不滿灌她臉書怒留言「誰是妳家人」；台中市議會民進黨團總召周永鴻也指出，昨天起接到很多鄉親打電話請託「能不能提案請盧市長不要亂叫市民家人」、「誰跟她是家人」，之前早就提醒她不要老是自稱「媽媽市長」，也喊話盧「卡正經ㄟ」，不要再情緒勒索、用家庭關係掩飾行政失職。

盧秀燕昨晚臉書說明市府重罰隱匿禽流感的蛋雞場進度，但因她開頭就喊跟「市民家人」報告，截至今早已湧入逾2千700個留言，大批網友不滿留言，「先是豬後是雞，接下來會是什麼」，更有不少對她的「 市民家人」說法大表反彈情緒，「誰是妳家人」、「拜託不要一下自稱媽媽市長、一下又在那邊家人」。

廣告 廣告

周永鴻說，他從昨晚起就陸續接到鄉親打電話要求他「能不能提案請盧市長不要亂叫市民家人」、「誰跟她是家人」，民眾爆氣都快過年了還要為吃雞蛋傷神，現在聽到執政的盧秀燕又來喊家人就一肚子火。

周永鴻說，「盧媽」沒什麼不好，如果她自稱是「二寶媽」、「三寶爸」，沒人會有意見，但不能稱自己是大家的媽媽，「更不要妄稱誰是妳家人」，根本是情緒勒索，「用家庭關係掩飾行政失職」。

周永鴻說，盧秀燕若要說台中是一個大家庭，大家都是一家人，這種比擬，大家不會有意見，但直接把自己定位成大家庭裡的媽媽，把市民直接定位成家人，就極可笑；之前在議會就有議員提醒她少自稱「媽媽市長」、「如果市長是媽媽，那總統是阿公嗎？」，沒有人會這樣喊，「請盧市長卡正經ㄟ」，市長該向市民報告就是「向市民報告」，不要再用「媽媽」、「家人」來情勒台中市民。

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯志恩兒遭指是美國公民 前女友再爆：前任什麼都好就是媽媽太可怕

禽流感蛋售出7125台斤！流入3縣市曝光、台中7餐飲業也「中蛋」

謝震武連環砲追問「老共是親人？」 葉元之節目語塞尷尬自圓

台中驚傳禽流感！盧秀燕臉書發文用「這2字」 惹怒網友被灌爆

