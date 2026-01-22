盧秀燕喊「有錢誰不想發」 何欣純臉書回：別推責任

台中市長參選人、立委何欣純隨即在臉書發文重申「盧市長不發的，何欣純來發！」（何欣純提供）

台中市是否「普發現金」議題持續延燒，針對市長盧秀燕日前在議會表示「有錢誰不想發」，並將原因歸咎於中央補助減少，民進黨立委、台中市長參選人何欣純隨即在臉書發文反擊，重申「盧市長不發的，何欣純來發！」，並質疑國民黨一手擋預算、一手喊沒錢，呼籲盧秀燕不要推託責任。

面對普發現金的追問，盧秀燕21日在市議會臨時會中直言，身為市長「有錢誰不想發？」，但隨即話鋒一轉，強調中央在115年的預算案中，減少了對台中市高達157億元的補助。盧秀燕表示，市府目前正為預算發愁，加上今年增加了營養午餐免費的支出，財政壓力沉重。她更指出，若中央能依照國民黨版的《財劃法》撥給台中幾百億元，普發現金才有機會實現。

對此，何欣純22日在臉書發文直指盧秀燕是在「推託」與「牽拖」。何欣純表示，盧秀燕將責任全數推給中央，但現實是今年度的中央政府總預算甚至還沒付委審議，且藍白陣營在立法院已經八度擋住總預算。她質問，如果總預算無法通過，中央的補助款又要如何下達到台中？

何欣純進一步舉例，新竹市、嘉義市都已經要 普發現金，台中市民的心情是「怨嘸不怨少」，認為盧秀燕若真不想發，也不該隨便找藉口。她誠摯呼籲盧秀燕，應先協助溝通台中市籍的6位國民黨立委，支持理性務實地審查總預算，而非一面阻擋建設經費，一面喊窮。

在發文最後，何欣純批評盧秀燕「不要說空話」，要求市長做事應腳踏實地。她更再次做出重磅承諾：「盧市長不發的，何欣純來發！」。這場關於現金發放的政策攻防，隨著選戰升溫，已演變成中央與地方財政責任的激烈爭辯。

