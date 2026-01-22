盧秀燕喊「有錢誰不想發」 何欣純：真不想發也不要隨便牽拖

何欣純直言，盧市長，不要說空話，要做就腳踏實地！我再次承諾，盧市長不發的，何欣純來發！」。（圖／方萬民攝）

台中市是否「普發現金」議題持續延燒，針對市長盧秀燕21日在議會表示「有錢誰不想發」，並將原因歸咎於中央補助減少，民進黨立委、台中市長參選人何欣純今（22）日在臉書發文表示，盧秀燕是在「推託」與「牽拖」，把責任全數推給中央，「盧市長不發的，何欣純來發！」。

面對普發現金的追問，盧秀燕21日在市議會臨時會中直言，身為市長「有錢誰不想發？」，但隨即話鋒一轉，強調中央在115年的預算案中，減少了對台中市高達157億元的補助。盧秀燕表示，市府目前正為預算發愁，加上今年增加了營養午餐免費的支出，財政壓力沉重。她更指出，若中央能依照國民黨版的《財劃法》撥給台中幾百億元，普發現金才有機會實現。

對此，何欣純今日在臉書發文表示，盧秀燕是在「推託」與「牽拖」，把責任全數推給中央，但今年度的中央政府總預算還沒付委審議，藍白陣營在立法院已經八度擋住總預算。

何欣純指出，但新竹市、嘉義市都已經要普發現金，台中市民「怨嘸不怨少」，如果盧市長真不想發，也不要隨便牽拖。

何欣純表示，要誠摯呼籲盧市長，先請您協助溝通台中6位國民黨籍立委，支持理性務實排審總預算，因為總預算沒過、中央補助怎麼下得來台中呢？

何欣純直言，盧市長，不要說空話，要做就腳踏實地！「我再次承諾，盧市長不發的，何欣純來發！」。

