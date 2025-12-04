盧秀燕喊「第四次政黨輪替」 何欣純：台中市也需要

民進黨立委何欣純表示，台中市也需要政黨輪替。(資料畫面)

台中市長盧秀燕日前指出，台灣為民主國家，不應由單一政黨長期壟斷權力，政黨有競爭，國家才會進步，人民才會受到照顧。對此，民進黨立委何欣純表示，台中市也需要政黨輪替，相信人民的智慧、交由人民選擇。

台中市長盧秀燕日前接受《聯合報》專訪時，首度談到2028大選，她表示，台灣已經歷經3次政黨輪替，政黨若執政太久，不僅防腐機制變差，也會離民意愈來愈遠。民進黨執政10年以來弊案連連，若有第4次政黨輪替，對民進黨而言也不是壞事，政黨有競爭，國家才會進步，人民才會受到照顧。

對此，民進黨立委何欣純表示，台灣為民主社會，任何人都可以暢所欲言，尤其針對國家、政府施政，以及人民生活需求等，這些都是台灣民主社會的日常。何欣純強調，她相信台灣人民的意志與智慧，交由人民來選擇。

何欣純認為，台中市需要政黨輪替，希望能行民主之實，期盼人民做出的選擇，讓她可以為台中市民付出更多，使台中更欣欣向榮。至於盧秀燕未來是否能夠承擔大位，何欣純指出，完全是人民的決定，她相信民意，主流民意支持誰、願意讓誰來承擔，就是台灣人民的意志。





