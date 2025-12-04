盧秀燕喊「第四次政黨輪替」為2028鋪路？ 韓國瑜反應曝光了！

即時中心／林韋慈、陳治甬報導

台中市長盧秀燕日前接受《聯合報》專訪，首度談及2028年總統大選，她指出，民進黨執政已逾十年，如果2028年出現第四次政黨輪替「對民進黨而言也未必是壞事」。她今（4）日受訪時也重申「有競爭的國家才會進步」。而立法院長韓國瑜今早來到台北市南港出席第九屆台灣醫療科技展，對於記者提問相關問題時，回應也曝光了。







盧秀燕接受專訪時表示，台灣已歷經三次政黨輪替，顯示民主制度穩健，她對國家的民主化充滿信心，也相信民主競爭的重要性，「有競爭才會防腐、有競爭才會進步。」她直言，如果2028年政黨再次輪替，對民進黨也不是壞事。

她也表示，前總統蔡英文到現任賴清德總統，因為一個政黨太過長久執政，本身進步性小、防腐性差。盧秀燕表示「回顧歷次政黨輪替，包括陳水扁時期首度執政、馬英九主導再度輪替、蔡英文完成第三次輪替」，她覺得「民進黨執政夠了」。



對於盧秀燕喊出第四次政黨輪替，國民黨內多位人士表示樂觀。立法院長韓國瑜今（4）日於南港出席第九屆台灣醫療科技展時，被媒體問及盧秀燕是否將專訪做為參選總統的起手式，以及覺得她是否已做好準備？韓國瑜並未正面回應，只答覆「謝謝」後，便匆匆進入會場。

