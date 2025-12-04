盧秀燕喊2028年「政黨輪替」 何欣純轟市政連番出包：真正需要的是台中市

民進黨立委何欣純今（4日）表示，台中市政連番出狀況，才是真正需要政黨輪替。資料照。李政龍攝



台中市長盧秀燕先前身陷非洲豬瘟、LUMAMA迷因聲望重挫，近日民調回升隨即喊出2028年總統大選「政黨輪替」，引發討論。對此，2026年將代表民進黨競選台中市長的立委何欣純今（4日）表示，台中市政連番出狀況，近日甚至爆發吸毒男持槍闖游泳池對幼童扣板機的重大治安事件，就是因為盧秀燕「身體坐在市長室，心裡遙想著總統府」，讓她直言「真正需要政黨輪替的，是台中市」。

盧秀燕近日接受《聯合報》首度談及2028大選，拋出「第4次政黨輪替」，並強調，台灣是民主國家，不應一黨獨大，有競爭國家才會進步，人民才能受到照顧。盧秀燕也批評：「民進黨二次執政，10年以來弊案連連，若有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事」，被解讀是有意挑戰2028總統大位的起手式。

廣告 廣告

然而，盧秀燕執政7年來曾發生台中捷運施工吊臂砸死人、新光三越中港店氣爆等意外，大里垃圾山至今未解，「非洲豬瘟」警報也才剛解除。何欣純直言，近日又傳出吸毒男在西屯游泳池拿槍指著小孩，讓市民人心惶惶，她批評：「台中為何市政連番出問題？台中治安會如此讓人擔憂？」她認為，這是因為「市長身體坐在市長室，心裡遙想著總統府」，因此她真心覺得「需要政黨輪替的，是台中市。」

更多太報報導

台中吸毒男「持槍闖泳池」朝幼童教練扣扳機 涉殺人未遂遭起訴

短評／盧秀燕重回2028框架 很聰明也很狡猾

台中男吃黑輪「包包掉出衝鋒槍」！全場凍結5秒...他下個動作更奇了