盧秀燕嚴厲譴責中共軍演 呼籲賴清德儘速化解兩岸僵局

【民眾網諸葛志一台中報導】中共宣布正義使命-2025環台軍演，並進行實彈射擊，台中市長盧秀燕30日強調，軍演只會撕裂彼此的信任和感情，嚴厲譴責危害2300萬人生命財產的行為，她也呼籲賴清德總統，「以人民為本、以和平為念」，儘速化解兩岸僵局，而非繼續對立。

盧秀燕強調，戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任和感情，任何危害2300萬人生命財產的行為，我們都強烈反對、嚴厲譴責。

盧秀燕強調，她也要呼籲賴總統，以人民為本、以和平為念，儘速化解兩岸的僵局，而不是繼續的對立。