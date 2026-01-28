盧秀燕報告禽流感5大應變措施 提醒這事

▲台中市政府人員進入禽流感疫情場區消毒。（圖／翻攝盧秀燕臉書，2026.01.28）

[NOWnews今日新聞] 台中市發生2年來第一起禽流感，市長盧秀燕今晚在臉書發文，向市民報告市府的處置過程，表示已進行全面消毒、加強人車管制、追查蛋品、撲殺清場與全面訪查全市業者等5大措施，並提醒民眾不必恐慌，禽流感病毒不耐高溫，蛋與禽肉只要徹底加熱煮熟，即可大幅降低風險。

台中市上次發生禽流感是在前年，對於豐原區豐康牧場傳出隱匿疫情，台中市長盧秀燕今（28）日在臉書發文，向市民報告處置過程，她表示市府於26日晚間接獲通報，豐原蛋雞場疑似出現大量死亡，農業局動保處27日立即到場採樣送驗、啟動移動管制，檢驗結果已確認為 H5N1 禽流感陽性。

廣告 廣告

盧秀燕說，自己第一時間指示市府成立「前進指揮所」，目前已實施5大應變措施：1.案場及周邊半徑3公里內禽場全面消毒、2.派駐人力加強人車管制、3.追查流出蛋品並銷毀、4.調集機具與人力，撲殺清場、5.台中各養禽場請區公所全面訪查。

她指出場內在養約7,000隻、約1,700隻異常死亡。對於業者未主動通報，死亡雞隻未依法送化製處理，市府將依規定不予補償，並依《畜牧法》裁罰。市府會持續公布防疫進度，守住市民家人健康。衛生局也會與動保處合作，針對案場相關工作人員匡列、造冊、衛教並追蹤。

她同時提醒市民，依農業部、疾管署與食藥署已宣導：禽流感病毒不耐高溫，蛋與禽肉只要「徹底加熱」煮熟，即可大幅降低風險，請大家毋須恐慌。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台中豐原蛋雞場1700雞異常死亡仍出貨 是否隱匿動保處要查

台中首座友善蛋雞場隱匿禽流感！盧秀燕成立前進指揮所最重罰百萬

巷仔內／被豬瘟嚇到？最小場禽流感儼如政治災難 盧秀燕如臨大敵