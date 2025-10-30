盧秀燕大內宣購物節！媒體人點出撞期"這時段"很怪！

論壇中心/綜合報導



台中爆非洲豬瘟破口，衝擊全台養豬產業鏈，在這種危急時期，台中市議員江肇國接獲民眾爆料，台中市民政局竟下令各公所用力宣傳「市府很努力疫調防非洲豬瘟」、「購物節宣傳」、「普發五萬是假議題」，江肇國就酸「盧媽媽的洗腦大隊出動了」。

資深媒體人王瑞德在《頭家來開講》節目中表示，據說大里垃圾山直到盧秀燕卸任前，還會持續到垃圾，盧垃圾山的問題都不解決了，更何況是廚餘的問題，台中市府被罵了才緊急政策轉彎，那已經傾倒的廚餘怎麼辦，王瑞德問台中市府「這些廚餘對環境的汙染有比購物節重要嗎」，話鋒一轉講到購物節，現在是百貨公司周年慶，是消費旺季，盧秀燕卻選擇在這個時間點舉辦購物節很怪，一般來說，淡季才需要辦購物節促進消費，盧選在這個時間點辦購物節，老實說，對台中的經濟幫助也很有限，把購物節的錢拿來處理廚餘掩埋不是更好嗎。

