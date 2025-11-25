盧秀燕大將轉戰民眾黨參選議員！吳皇昇隨黃國昌出訪日本 強調「為下一代打造更美好環境」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇行政歷練豐富，曾在台中市長盧秀燕麾下擔任新聞局長、研考會主委，後來被新竹市長高虹安延攬擔任行政處長，卸任後返回學界，近期傳出他已加入民眾黨並規畫參選台中市議員。民眾黨主席黃國昌今（25）日率團出訪日本，吳皇昇也在其中。

吳皇昇強調，期盼將這次深度交流，轉化為務實的法案與政策解方，為台灣的下一代，打造一個更美好的環境。（圖／取自臉書）

吳皇昇指出，隨民眾黨及黃國昌出訪日本，對他而言別具意義，除了感謝民眾黨的肯定，有機會跟青年夥伴一同出訪，也更想透過此次任務向日本取經，帶著台灣當前最迫切的課題，來向同樣面對地緣政治風險與社會結構轉型的鄰居尋找答案。吳皇昇強調，期盼將這次深度交流，轉化為務實的法案與政策解方，為台灣的下一代，打造一個更美好的環境。

吳皇昇表示，從執政聯盟到在野黨團，從戰略智庫到首都治理機關，看見日本政壇正在經歷政治的重組與磨合；這對同樣處於關鍵時刻的台灣而言，是極具啟發性的他山之石。他提到，不只關注表層的口號，更想深入探究那些決策背後的取捨、政治現實的折衝，以及官僚體系如何應對變局。

吳皇昇舉例，​如何在美中對抗的夾縫中，透過「務實外交」與「經濟安全」保有國家的主體性？在高齡少子化的海嘯下，長照財源與產業如何永續？能源轉型與供電穩定之間，又要如何取得科學的平衡？這些問題沒有標準答案，但日本在法規制度上的嘗試、曾經走過的路徑，都是台灣制定政策時珍貴的參考。我們要的不只是政策白皮書，更是為了讓國家運作下去，必須具備的治理韌性。​

「台灣的國際空間也不會從天上掉下來，而是建立在我們能不能提出讓國際社會聽得懂、也能合作的具體主張。」吳皇昇強調，真正的外交，是 尋求人民生活的實質改善，而非意識形態的宣傳。

