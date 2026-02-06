盧秀燕大讚江啟臣讓世界看到台中實力 台中將成為AI大城 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

面對全球供應鏈重組與數位轉型巨浪，立法院副院長江啟臣今（6）日與台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會（TAIROA）及中部3大公會共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」，江啟臣除宣示要將台中打造為「全球AI機器人產業的心臟」外，更具體提出包含設立AI機器人特區、建構產學實戰平台與打造智慧台中等3大建議，期盼結合美國先進技術與台中製造實力，共創產業新局。

受邀出席的台中市長盧秀燕也表示，她要特別感謝江啟臣，讓外界看到台中實力。她強調，台美關稅底定後，產業界最重要的是往下走，台中有半導體、晶片、精密機械等，能構成台中成為AI大城。

針對美方近日頻繁訪台中，盧秀燕以「一個人走得快、一群人走得遠」回應，台中跟美國關係一直良好且密切，這幾次會面是希望要把產業擴大，讓台中能夠繁榮安全，讓市民有更好產業發展。

江啟臣說，此次活動是為了讓世界看見台中實力，讓產業越來越有競爭力，並帶出新方向。至於外界關切的台美關稅，他說，目前尚未簽訂但最快在月中會底定，屆時立法院會竟快批准，讓產業有方向。

談及台中優勢，江啟臣指出，台中擁有全球唯一的「黃金縱谷」，具備矽谷與底特律都羨慕的「一小時零件供應圈」奇蹟，加上台中港、台中國際機場與剛啟用的國際會展中心，形成了「前店後廠」的絕佳戰略門戶。他強調，當矽谷開發出最先進 AI演算法，需要的是最精準的軀幹來落實，而這正是台中強項，雙方應聯手建立「台美AI機器人廊帶」發揮互補優勢。

江啟臣也提出3大具體建議。首先，是推動「AI機器人智慧園區」，並提供誘因吸引美商、日商等國際大廠在台中設立AI相關研發總部。其次，建立「產學實戰平台」，整合中部豐富的高教與技職資源，打造從就學、實習到就業的一條龍人才培育體系，把人才留在台中。最後，透過AI治理打造智慧台中，適度開放台中公共建設作為實測場域，逐步在物流、巡檢機器人或智慧交通、災害預防等方面建立主權AI。

江啟臣強調，台灣不能只有一座護國神山，更需要「護國群山」；並主張推動台中與美國矽谷（軟體）、亞利桑那（半導體）及德州（經濟重鎮）結盟，深化彼此合作。他相信，台中的精密機械加上 AI 應用技術，將是台灣下一個經濟盛事的開端，成就「智造大未來」的願景。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）則表示，中台灣製造實力聞名全球，全球正在科技發展關鍵時刻，更影響經濟成長、國家安全、國際合作，人工智慧取得領先將對國家安全至關重要。

谷立言強調，人工智慧進程並非單打獨鬥，而是建立在信任的夥伴之上，台灣是非常可靠、可信賴的夥伴，在安全供應鏈上扮演重要角色，具有創新開放、自由核心價值，美國承諾深化合作，為勞工與產業創造新機會。並透過美台合作，確認產業在安全永續基礎上持續進行。

