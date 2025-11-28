盧秀燕大贊大雪山原鄉部落風貌 籲多多支持國旅

台中市長盧秀燕重視和平地區的農產業發展，於昨(27)日前往大雪山關懷農民，並於陸苑餐廳召開「和平地區農業及地區發展」座談會（如圖），市府民政局、教育局、運動局、經發局、建設局、交通局、水利局、農業局、觀旅局、環保局、警察局、新聞局、研考會、原民會及和平區公所等相關團隊共同參與，盧秀燕聽取在地農民心聲及發展的建言，與地方民眾面對面交流，共同推動和平地區永續發展，現場氣氛熱烈，展現出政府與民眾同心的合作精神。

盧秀燕表示，今年是她第三次來和平區，針對昨日座談會提案，分為會勘、調整施作項目、確定權責機關三類，台中市政府與區公所會仔細傾聽各位的意見，也強調不只有座談會才可以提案，有各式各樣暢通的管道能讓市府聽到和平區的心聲。

盧秀燕特別指出，受關稅、戰爭影響，導致物價上漲，經營國旅非常辛苦，台中市政府公教人員高達5萬人，再請大家和各局處多多支持國旅，選址在不輸國外的原鄉部落，用來辦理文化及相關參訪的活動都是非常適合的場域。