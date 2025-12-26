盧秀燕子弟兵拚議員 吳宗學：陳成添公開支持我

吳宗學（左）表示，議員陳成添已經指定他為接棒人。 圖：吳宗學/提供

[Newtalk新聞] 台中市北屯區下屆市議員選舉新人輩出，其中跟隨台中市長盧秀燕長達10年的幕僚吳宗學今（26）日表示，現任市議員陳成添當選台中市地區農會理事長後，公開表示將機會留給年輕人發揮，將交棒給他，傳承服務與延續地方建設。

吳宗學指出，陳成添市議員從基層里長起家，從政30餘年累積了扎實的實力。他轉述陳成添的說法，「在宗學身上，我看到與我一樣對於服務的熱情，更重要的是他懂地方的需要！」

33歲的吳宗學畢業於彰化師範大學研究所，退伍後即投入公共事務，加入當時立法委員盧秀燕的服務團隊。吳宗學表示，10年來憑著心中服務鄰里的一腔熱血，扎實地從實習秘書做起，從了解民眾需求做服務開始到爭取在地重大建設，一步一腳印的累積豐富的經驗。

吳宗學說，在台中市政府運動局服務的七年，參與國民暨兒童運動中心、台中巨蛋、等多項重大體育建設，並推動全民運動及運動員獎勵制度，讓台中市成為全國體育發展中矚目的存在。自己學歷經立法院國會助理、市府幕僚，具備完整的實務歷練並且熟悉北屯在地民意，是最適合為北屯發聲的新戰力。

「十年來，看著北屯從地方型城市逐步成為台中人口移入最多的區域，我深刻體會城市進步，需要傾聽民意、務實推動。我希望成為能真正反映民意、推動建設的橋梁。」吳宗學感謝盧秀燕市長一路以來的提攜與指導，更感謝陳成添議員願意傳承、支持青年接班。

北屯區下屆市議員有可能增至7席，已表態的新人中還有顏建程也算是一路跟隨盧秀燕從立委助理、市府團隊到工策會。

此外，另一位新人許育璿在地方上是以立法院副院長江啟臣團隊之名走動，在陳成添公開交棒吳宗學後，地方政壇盛傳許育璿有意接收已當上立委的黃健豪票源，但因為黃健豪2年後還要競選連任，仍需要尋求連任的市議員賴順仁、沈佑蓮幫忙，因此不可能公開表態支持任何一名新人。

地方人士認為，許育璿在北屯區已經走動了一年多，近來透過網路以短影音加強曝光率，效果還不錯。不過日前他暗諷民眾黨市議員參選人吳皇昇「不接地氣」，還被共同友人嫌「相煎何太急」。

據指出，許育璿、吳皇昇與江啟臣都有很深的淵源，未來江啟臣若獲得市長提名，身為國民黨的母雞不可能只支持許育璿一人，甚至若民眾黨的候選人有邀請，江啟臣都會去站台，相較於吳宗學有前輩指名交棒，許育璿要拚初選過關還得再加把勁。

