盧秀燕學生午餐收費急轉彎 白營肯定但希望「私立也要」

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕原先堅持不同意學生午餐免費，台灣民眾黨台中市黨部今（8）日由盧秀燕過去的幕僚吳皇昇代表發言發出呼籲，期盼盧秀燕市長展現魄力重新評估此案；但在盧秀燕急轉彎宣布全面免費後，民眾黨台中市黨部盼市府能針對「私立學校」部分進行可行性再評估，讓這份照顧下一代的美意能雨露均霑，落實真正的教育平權。

吳皇昇認為，教育平權不分公私，每一位都是台中的孩子。在肯定之餘，民眾黨也接到許多家長反映，雖然孩子就讀私校，但家長同樣是台中市的納稅義務人，同樣深愛這座城市。

民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤指出，教育平權的核心價值在於「不因學校屬性而有差別待遇」。私校家長雖然選擇了不同的教育體系，但在義務教育階段，政府對學童健康的關懷與營養支持，應盡量追求一致。若能將私校學生一併納入，將能避免「一市兩制」的遺憾，讓每一位在台中成長的孩子，都能感受到市府無差別的愛。補上最後一塊拼圖：經費佔比極低，值得再評估，根據教育局日前的專案報告分析，若將私立國中小學生納入補助，預估經費約為3.58億元。

民眾黨后里豐原區市議員參選人連小華表示，以建設性的角度分析，這筆經費僅佔市府總預算的0.18%。我們理解市府推動政策需循序漸進，但既然最艱難的公立學校經費（逾20億）市府都有決心承擔了，剩下這不到4億元的「最後一塊拼圖」，相信在財政上並非不可跨越的門檻。

