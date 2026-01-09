盧秀燕宣布公立國中小營養午餐免費 綠：拖3年才跟進

台中市 / 綜合報導

台中市長盧秀燕跟進台北市，宣布公立國中小營養午餐全面免費，還向中央喊話，說地方財政辛苦，中央應統一撥預算，全面落實「孩子國家養」的承諾，綠營議員砲轟，早在3年多前、2022年的8月，就已經在議會要求，台中市學童的營養午餐應該免費，盧秀燕看到其他縣市陸續宣布，怕落後給對方，加上選舉年到了，多拖了3年才宣布跟進，遲來的決策，根本就是選舉考量。

身穿大紅色外套，台中市長盧秀燕，9日上午出席派出所落成典禮，滿臉笑容跟民眾揮手致意，台中市8日跟進台北，公立國中小營養午餐免費，盧秀燕喊話，地方政府財政辛苦中央應該統一撥預算，全面補助，台中市長盧秀燕說：「每一個總統在競選都會說，孩子國家養，不過現在呢，從這10幾個縣市宣布看起來，的確是變成地方政府在養，所以我們認為中央應該要撥預算。」

廣告 廣告

盧秀燕進一步解釋，營養午餐免費政策，在過去的觀念中就是補助弱勢學生，但現在觀念不同免費的營養午餐，就像給孩子課桌椅的設備這是政府的責任，還強調自己是第一個推動這個政策的台中市長，綠營議員施志昌砲轟，早在2022年8月，他就已經在議會要求，營養午餐應該免費，台中市議員(民)施志昌說：「這場覺，盧市長整整睡了3年，選舉快到了，看到別的縣市都在做，你的眼睛終於捨得睜開了。」

施志昌認為這個政策，盧秀燕多拖了3年，看到台北市6日宣布營養午餐免費，怕落後給市長蔣萬安這才跟進，砲轟根本就是選舉考量，民進黨立委台中市長參選人何欣純，加碼喊話，孩子是國家的未來，學校不分公私立營養午餐應該全面免費，立委(民)何欣純說：「一視同仁，要公平的來對待，不分公私立的孩子，我們的營養午餐，國中小營養午餐，都應該通通免費。」何欣純認為兒童福利的政策要有一致性，而不是用學校的屬性來做區分，營養午餐免費的議題持續發酵。

台南市長黃偉哲9日下午也宣布跟進，台南市長黃偉哲說：「從今年9月1日開始，我們對於營養午餐，也必須採取補助。」黃偉哲上午原本強調，許多縣市營養午餐免費的政策沒有排富，他認為預算要有完整性，不能為了選舉東拼西湊排擠公共預算，但風向一面倒黃偉哲最後也跟進，宣布台南市國中小的午餐費用，不分公私立全面補助。

原始連結







更多華視新聞報導

台中也跟進！公立國中小營養午餐免費 盧秀燕：該做的一定要做

17縣市宣布國中小營養午餐免費 六都台南.新北未跟進

中市跟進營養午餐免費！ 蔡其昌：當年率先提被轟選舉口號

