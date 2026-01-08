盧秀燕宣布公立國中小營養午餐免費 蔡其昌喊話台中市府應還要做這些事

記者李鴻典／台北報導

台中市長盧秀燕今（8）日宣布115學年度起，台中市公立國中小的營養午餐全面免費，預估超過21萬名學生受惠。盧秀燕表示，台中長期以來對教育的投資不遺餘力，教育預算佔總預算比例始終居六都之冠。隨著時代進步，營養午餐補助已是政府應承擔的整體教育責任，即便台中財政壓力沉重，她也不惜追加預算支應，懇請議會大力支持。對此，民進黨立委蔡其昌說，期待中市府應同步落實農藥嚴檢、提升校廚待遇與培訓、補足校園營養師，並將廚餘處理納入零碳轉型，讓午餐安全又好吃，讓孩子吃得更新鮮、更在地。

廣告 廣告

盧秀燕今（8）日宣布115學年度起，台中市公立國中小的營養午餐全面免費，預估超過21萬名學生受惠。(圖／台中市政府提供)

「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子！」盧秀燕指出，台中市公立國中小營養午餐全面免費，初估屆時約有21萬4千人受惠，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算大約是25億元到30億元，雖然台中財政困難，但這是必須的支出，用於投資台中的下一代。

盧秀燕表示，台中是「家境困難的城市」，但她已經做好「咬牙籌錢」的準備。為了如期推動公立國中小營養午餐全面免費政策，將在今年3月召開的台中市議會定期會提追加預算，她也特別向全體市議員喊話，拜託議員們大力支持，共同為孩子的福祉努力。

蔡其昌說，期待中市府應同步落實農藥嚴檢、提升校廚待遇與培訓、補足校園營養師，並將廚餘處理納入零碳轉型，讓午餐安全又好吃，讓孩子吃得更新鮮、更在地。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

蔡其昌對此表示，2022年參選台中市長時，他提出這項照顧家庭的政見，當時盧市長不斷以財政負擔為由回絕，甚至批評這只是選舉口號。

如今盧市府大轉彎跟進，證明了當初我們的政策方向，是正確的。雖然已遲到了三年，但他仍樂見市府願意減輕家長的負擔，畢竟照顧下一代不應分黨派。

蔡其昌補充，而免費營養午餐只是基本的照顧，食材的品質才是核心，希望市府除了免費外，也不能忽視了食材安全、在地採購與食農教育。他說，期待中市府應同步落實農藥嚴檢、提升校廚待遇與培訓、補足校園營養師，並將廚餘處理納入零碳轉型，讓午餐安全又好吃，讓孩子吃得更新鮮、更在地。

更多三立新聞網報導

《冠軍之路》票房炸裂！峮峮驚喜現身「親發衛生紙」：怕電影太催淚

外送員保障法三讀！工會感謝洪申翰：願意站在勞工立場協調、設計制度

李多慧現身《冠軍之路》遭罵惹議？影迷反擊怒挺：那一刻不分國籍

12強《冠軍之路》元旦票房刷新紀錄！蔡其昌曝「觀影4症狀」：會失控

