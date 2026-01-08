盧秀燕宣布公立營養午餐免費 民眾黨台中黨部加碼喊私立也要評估 11

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市長盧秀燕今（8）日宣布，自115學年度起，台中市公立國中小的營養午餐全面免費，預估超過21萬名學生受惠。對此，台灣民眾黨台中市黨部表達高度肯定與感謝，也期盼市府能針對「私立學校」部分進行可行性再評估，讓這份照顧下一代的美意能雨露均霑，落實真正的教育平權。

「感謝市府從善如流，公立家長先受惠。」民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇表示，看見市府採納各界建議，優先照顧公立學校學童的用餐需求，這是台中教育福利的重大里程碑。相信這項政策將大幅減輕年輕家庭的經濟壓力，讓孩子在校吃得安心、家長放心。

民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤指出，教育平權的核心價值在於「不因學校屬性而有差別待遇」。私校家長雖然選擇了不同的教育體系，但在義務教育階段，政府對學童健康的關懷與營養支持，應盡量追求一致，避免「一市兩制」的遺憾。

根據教育局日前的專案報告分析，若將私立國中小學生納入補助，預估經費約為3.58億元。民眾黨后里豐原區市議員參選人連小華表示，以建設性的角度分析，這筆經費僅佔市府總預算的0.18%。理解市府推動政策需循序漸進，但既然最艱難的公立學校經費（逾20億）市府都有決心承擔了，剩下這不到4億元的「最後一塊拼圖」，相信在財政上並非不可跨越的門檻。

「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子！」盧秀燕指出，台中市公立國中小營養午餐全面免費，初估屆時約有21萬4千人受惠，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算大約是25億元到30億元，雖然台中財政困難，但這是必須的支出，用於投資台中的下一代；將做好「咬牙籌錢」的準備。

照片來源：台中市政府提供

