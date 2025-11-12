盧秀燕宣布台中放颱風假「當下無風無雨」 市區KTV半小時內客滿

記者許宇捷、劉瀚煒、王子瑜／台中報導

台中市長盧秀燕宣布12日停班停課，這突如其來的颱風假，海線和市區卻是兩樣情，海線颳起9級強風且陰雨不斷，還有人的機車被吹倒；市區家長則是帶著小朋友，一早就來逛百貨公司，而且KTV包廂更是在宣布颱風假後半小時就被訂光。

盧秀燕宣布12日停班停課「當下無風無雨」，KTV包廂半小時內就被訂光。

記者許宇捷、劉瀚煒：「因為地形特殊的關係，其實這邊是有一個風切口的。」

摩托車、腳踏車「原地躺平」，台中梧棲的醫院樓下風切風勢強勁，梧棲測站從清晨6點的7級陣風，一路到上午9點已經颳出9級陣風，不過不只梧棲，沿海行政區直擊大甲松柏漁港。

9級陣風，搭配海面上的4米長浪，風呼呼的吹，讓海線的居民很有感。

民眾：「放假這樣覺得這個是合情合理的，可能住海線在市區上班，就是有些人可能會有些交通的問題。」

民眾：「東北季風比颱風還大，早上也有聽到有人罵的、有人贊成的，大部分罵的比較多，就說該放的不放，不該放的放啊。」

台中海線風大到把機車吹倒。

台中市11日晚間7點多，宣布12日這天停止上班上課，無風無雨的台中市區，第一時間...

KTV業者：「包廂現在剩10人的喔，晚上8點宣布的時候，就已經客滿了。」

記者：「宣布之後多久？」

KTV業者：「大概半個小時。」

半小時，秒殺包廂，得知放颱風假一天，民眾決定嗨唱一整夜。

民眾：「剛好放颱風假所以可以唱晚一點。」

市區民眾一早衝百貨公司。

天一亮，放颱風假，不過百貨公司照常開門營業。

民眾：「就不要讓他們知道早點睡這樣。」

民眾：「他以為他遲到就有點生氣。」

記者：「所以早上你是幾點起來？」

小朋友：「8點50分。」

民眾：「（今天剛好颱風假）對，（帶小朋友出來玩這樣），對啊，不然在家會瘋掉。」

台中市府宣布放颱風假一天，海線風勢強勁，對比市區無風無雨，反感差之大，這個假該不該放，民眾各自解讀，心裡有數。

