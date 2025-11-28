盧秀燕宣布和平區自達路線啟航 幸福巴士讓部落更便利、更幸福

市長盧秀燕今（28）日在雙崎921紀念公園宣布，自達幸福巴士正式上路。

幸福巴士來了！台中市長盧秀燕28日在雙崎921紀念公園宣布，自達幸福巴士正式上路。路線串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，服務偏鄉、整合就學、長照等交通需求，並提供自由國小棒球隊訓練比賽最強交通支援，讓海拔1,000公尺的達觀里及自由里，享受「坐得安心，搭得便利」的公共運輸服務。 盧秀燕表示，因和平區幅員大、部落分散且交通不便，市府推動預約式接送服務，協助居民就醫與日常往返，此次新路線是中央、地方與民間合作成果，將持續完善偏鄉交通。

盧秀燕表示，今天是幸福、感動又感恩的時刻，回顧111年市府首度在原鄉推動「幸福巴士」，第一條路線從梨山開始，就是因為和平區幅員如同一個彰化縣，高山峻谷、部落分散，許多留在原鄉的多為老弱婦孺，缺乏交通工具，無法就醫、採買或跨區活動，彷彿「美麗山林卻寸步難行」。因此市府結合中央、地方與民間超過十個單位，打造由在地團體營運、可預約接送的小型交通服務，自111年上路以來成效良好，也解決了偏鄉交通長期的痛點。

盧秀燕說，此次啟動的第二條「自達一號」路線是多方合作的成果，和平區仍有更多部落需要服務，市府會持續努力拓展路線，並期盼企業能成為「五路財神」加入支持，為原鄉帶來更多交通資源，讓和平區更便利、更幸福。

台中市政府交通局表示，繼梨山地區第1條幸福巴士路線後，第2條「自達線」幸福巴士擴展至大安溪沿線，進一步串起大甲溪交通廊道，深入大安溪沿線的桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎、三叉坑等各大部落，經由在地雙崎社區發展協會合法轉型營運，是部落的大喜事，感謝中華汽車熱心公益捐贈車輛擴大營運量能，公路局、地方民意代表及關心原鄉發展的企業、團體踴躍出席，見證這條「走進部落、走入生活」重要路線啟航。

只要有一位居民有需要，就值得一班幸福巴士開往部落。自達線幸福巴士由居民共同命名，象徵「從自由到達觀、從部落到城市」，自達幸福巴士就是棒球隊的交通車，棒球小將到校訓練或到各地參賽，這輛8人座自達一號小巴，代表市府最夠力的啦啦隊，自由國小棒球教練余孟瑋與球員可以一起搭著自達幸福巴士到校訓練或赴各地出賽，希望這輛自達一號為棒球隊開往勝利之路。

交通局長葉昭甫說明，為更符合在地需求，交通局團隊優化路線、停靠點和班次，並整合裕隆集團相關資源，與在地長照單位伯拉罕共生照顧勞動合作社共同導入中華汽車幸福守護計畫，透過公私協力，招募在地人服務在地人，企業力量用愛守護學童，協助長照長者移動，落實偏鄉行的權益。