盧秀燕宣布推全台規模最大家用廚餘機補助 元旦起每台補助5000元

台中市長盧秀燕今(30)於市政會議宣布台中家戶購置廚餘機補助方案，每台補助新台幣5000元，總補助款經費新台幣5000萬元，預估補助1萬戶。

盧秀燕表示，因應中央115年1月1日起禁止家戶廚餘養豬，事業廚餘如學校、團膳業者等產源端，符合中央規範可維持1年養豬再利用；116年1月1日起全面禁止廚餘養豬，市府聽見民間的聲音，經過積極籌劃，推出全國量最多的1萬台廚餘機補助計畫，115年1月2日起可透過台中通APP進行線上申請。

盧秀燕強調，廚餘去化是全國性重大轉型工程，市府提前一年整備，確保市民安心無餘、平安過渡。盧秀燕指出，明年元旦起家戶及社區大樓廚餘將禁止養豬，必須交由清潔隊或合格業者收運處理；餐廳、團膳等事業廚餘則在一年轉型期內仍可有條件再利用。市府已與清運業者研商家戶廚餘收運模式與合理費用，並提醒民眾若遇不合理漲價或拒收，可洽各區清潔隊協助媒合，台中市有225家可清運廚餘業者，可維持市場競爭與服務量能。

今市政會議由副市長鄭照新進行「台中市安心無餘計畫」專案報告，鄭照新說明，因應家戶廚餘去化，市府推出家戶購置廚餘機補助方案，補助廚餘機類型包括生物分解型、乾燥處理型、混合處理型，總補助經費5000萬元，每日減少家戶廚餘2.5噸。因應中央規範116年起全面禁止廚餘養豬，中市將透過高效堆肥設施、黑水虻、擴增外埔厭氧發電等多元方式，推動廚餘能源化與肥料化，提升資源循環效率，確保廚餘去化機制運作穩定無虞。

鄭照新進一步說明，台中市已提前啟動廚餘養豬場轉型輔導機制，並以民國115年作為一年緩衝期，協助業者逐步轉型。市府除配合中央提供每頭3,600元或1,800元不等的轉型補助外，也同步推動養豬場裝設溫度與影像監控等設備，加強跨局處聯合稽查與科技監管，並透過座談會與專案輔導，協助業者改善管理、穩定產業轉型，確保防疫無虞與養豬產業永續發展。

市府也呼籲市民落實源頭減量，廚餘務必「瀝水再丟」，吃多少煮多少、點多少吃多少；餐飲業者依人數調整份量，剩食可優先供員工使用或捐贈食物銀行，共同降低廚餘量與重量，減輕清運與處理壓力。

