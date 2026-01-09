盧秀燕宣布跟進「營養午餐免費」 綠議員：拖3年.為選舉？

台中市 / 綜合報導

台北市長蔣萬安日前宣布，營養午餐全面免費，台中市長盧秀燕也跟進，宣布「公立國中小」營養午餐全面免費。民進黨的議員砲轟，說自己早在三年多之前，就已經在議會提出過，盧秀燕是看到其他縣市陸續宣布，怕落後其他縣市、落後蔣萬安，加上選舉快到了，才宣布跟進嗎？而除了台中，台南市長黃偉哲下午也一改態度，宣布跟進。另外，還有基隆、高雄等縣市也在這一波陸續宣布營養午餐免費。資深媒體人黃暐瀚分析，蔣萬安拋出的營養午餐免費，掀起全國關注、多個縣市跟進；還有包含在雙城論壇的表態，黃暐瀚分析，蔣萬安跟國民黨中央似乎「有點黏，又不會太黏」，在走自己的路。

台中市長盧秀燕昨(9)日上午出席派出所落成典禮，滿臉笑容跟民眾揮手致意。而台北市長蔣萬安，日前宣布台北市各公私立國中小營養午餐全面免費，台中跟進公立國中小營養午餐免費。但盧秀燕向中央喊話地方政府財政辛苦，中央應該統一撥預算，全面補助，台中市長盧秀燕：「每一位總統競選時常說孩子國家養但現在起來卻成地方政府在養呼籲中央提撥補助。」

但民進黨台中市議員施志昌砲轟，早在2022年8月，他就已經在議會要求，營養午餐應該免費，台中市議員(民)施志昌：「這場覺盧市長整整睡了3年現在看到選舉快到了看到別的縣市都在做你的眼睛終於捨得睜開了。」施志昌認為，這個政策盧秀燕拖了3年，看到台北市6日宣布營養午餐免費，怕落後給市長蔣萬安才跟進，砲轟根本就是選舉考量。

而民進黨已提名參選台中市長的立委何欣純，則是喊出，台中的學校也應該不分公私立營養午餐全面免費，立委(民)何欣純說：「蔣萬安拋出營養午餐免費的議題，持續發酵，台南市長黃偉哲，原本9日上午強調，營養午餐免費的政策沒有排富，他認為預算要有完整性，不能為了選舉東拼西湊排擠公共預算。但下午卻宣布跟進。」

台南市長黃偉哲說：「從今年9月1日開始我們對於營養午餐也必須採取這個補助的方式就是營養午餐免費的方式。」營養午餐免費，立刻引起討論，除了台中和台南，還有基隆、高雄等縣市也陸續宣布營養午餐免費。營養午餐這一題，也被認為成了年底地方選舉攻防戰場之一，除了屬於民生高度關注議題，也被認為是家長有感措施，是否助攻青壯年支持度，有待觀察。

不過資深媒體人黃暐瀚分析，包括營養午餐議題，蔣萬安相對於國民黨中央顯然在「走自己的路」。資深媒體人黃暐瀚：「包含他去雙城論壇談，『民國民主台海不要呼嘯波濤』，馬上國民黨黨中央......，所以我才會說他走自己的路，他既沒有跟盧秀燕侯友宜，討論營養午餐的事，他顯然也沒有跟黨中央討論，去台北上海雙城論壇他要講什麼。」

國民黨主席鄭麗文上任後，傳出「國共論壇」將重啟，有平面媒體報導，預計1月27日到29日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑領隊，這也被視為「鄭習會」的會前會。黃暐瀚認為，蔣萬安在雙城論壇的論述，將成對照。

資深媒體人黃暐瀚：「目前國民黨的方向就是，要跟對岸加深關係，增加溝通的頻率，而且要頻繁的見面，這個是不爭的事實嘛，所以不要戰爭然後民主制度，跟我們是中華民國，蔣萬安都有講到，那未來國民黨，去到中國大陸去的時候，會不會有就會被拿來做比較。」

黃暐瀚指出，蔣萬安和國民黨中央似乎「有點黏卻不會太黏」。身為藍營政治明星之一，蔣萬安年底爭取連任，從雙城論壇到這次的營養午餐，接連引起注目，也讓下一步備受關注。

