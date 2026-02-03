盧秀燕宣布2023WBC官方授權巨型紀念球 移至府前廣場獨家展出

圖說：市長盧秀燕宣布將全台唯一、獲美國ＭＬＢ官方授權的「二０二三ＷＢＣ巨型紀念球」，移至市府前廣場獨家展出。（記者鍾麗如攝）

「二０二六世界棒球經典賽（ＷＢＣ）」預賽將自三月五日起在日本東京巨蛋開打，台中市長盧秀燕今天宣布將全台唯一、獲美國ＭＬＢ官方授權的「二０二三ＷＢＣ巨型紀念球」，移至市府前廣場二十四小時獨家展出。她說，該紀念球結合台中在地特色彩繪，全球僅台中、東京、邁阿密及鳳凰城等四座主辦城市擁有，即日起開放市民近距離拍照打卡。

盧秀燕表示，這顆巨型紀念球不僅見證台中承辦國際級賽事的實力，更是作為「世界棒球之都」的重要印記，也成為全台獨一無二的棒球文化地標。市府珍藏這段屬於台中的國際賽事記憶，期能透過紀念球展出，再次凝聚市民對棒球運動的熱情。

運動局指出，為迎接中華隊於三月五日至八日的預賽關鍵賽事，市府同步規劃於府前廣場舉辦大型賽事直播活動，將以一千三百吋超大螢幕即時轉播比賽，並結合限時應援市集，集結在地美食與棒球主題攤位，營造如同親臨球場般的觀賽氛圍，邀請全國球迷齊聚台中，為中華隊加油應援。

運動局表示，為感謝球迷對棒球運動的熱情支持，運動局同步推出「週週抽、現場領」驚喜好禮活動，即日起連續四週辦理抽獎。其中前三週民眾只要追蹤運動局官方粉絲專頁，留言並上傳與「二０二三ＷＢＣ巨型紀念球」的合照為中華隊加油，即有機會抽中限量「二０二六台日棒球國際交流賽」門票，每週五公開抽出幸運得主，期能透過社群互動提前炒熱賽事氛圍。此外，賽事直播期間，市府也將加碼準備十份現場好禮，隨機抽出給到場參與的球迷朋友。