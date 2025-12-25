盧秀燕就職7週年變「接班資格賽」 江啟臣.楊瓊瓔較勁

台中市 / 綜合報導

台中市長盧秀燕就職7週年記者會，角逐接班的立2人動作頻頻，楊瓊瓔特地穿上同色系的「藍白配」套裝，強調自己有曾經擔任副市長的行政經驗，而江啟臣則是巧妙把自己的照片，融入大螢幕背板標語，較勁意味越來越濃。

立法院副院長江啟臣忙著跟同黨議員相互擁抱寒喧，另一頭立委楊瓊瓔也在跟地方人士合照留念，揮揮手跟民眾打招呼，昨(24)日上午台中市長盧秀燕舉辦就職7週年記者會，表態要角逐市長的江啟臣與楊瓊瓔，2人同框全程都站著也要爭取曝光的機會，台中市長盧秀燕說：「還有我們雅惠議員的媽媽，兩代幫助我，她監督我。」

尤其盧秀燕在致詞的時候，後面的螢幕背板斗大的字幕出現「新局啓程」4個字標語，這個「啟臣」的諧音是不是有什麼涵義，市府緊急向楊瓊瓔的團隊解釋只是巧合，外界不用過多解讀，但這個畫面江啟臣可沒錯過，他趁盧秀燕致詞時站起來拍了一張揮手的照片巧妙把後方的字幕融入畫面，除了把照片分享到臉書，也喊話下一個8年需要「新局啟程」，活動主持人說：「深深致謝。」

楊瓊瓔對此也有備而來，她穿上白襯衫搭配藍褲子，藍天白雲的裝扮跟盧秀燕和市府團隊一模一樣，除了呼應盧秀燕改善空污的政見，也強調自己曾經當過副市長，那份默契從未消失，楊瓊瓔事後在臉書貼文強調，「如何延續這份幸福讓台中好還要更好，一個打出「升級願景牌」喊話要接棒下個8年，一個打出「正統傳承牌」強調行政經驗豐富，2人都想要爭取黨內提名較勁意味濃厚。

