盧秀燕市政被轟崩盤！後遺症延燒，陳柏惟痛批：八年寧靜換來十八年風暴

政治中心／唐家興報導

台中梧棲爆發非洲豬瘟後續爭議持續延燒。從蒸煮設備疑長期失修、廚餘稽查疑似失能，到焚化量暴增恐衍生戴奧辛空污，再到霧峰、大里長期承受垃圾山與廚餘坑的環境壓力，地方民怨全面炸開。多名專家、政治人物連日重砲，直指台中市府「裝睡也叫不醒」，更批盧秀燕政府的農業與廚餘政策「八年寧靜換來十八年風暴」。

蒸煮場設備失能疑點重重 「國軍進去修都修不好」

民進黨立委王義川在三立政論節目《新台派上線》中指出，台中市政府對外宣稱梧棲案場涉嫌私收廚餘，已移送檢調，但最關鍵的「蒸煮設備失效」卻始終講不清楚。「國軍進去修，都修不好。整個生鏽、斷腳，看起來壞很久了。」王義川說，市府先前多次稽查，包括5月一次、7月一次、10月兩次，共四次，但卻全部「沒發現異狀」，反問市府「稽查到底在做什麼？」

廣告 廣告

王義川指出，市府發言人鄭照新將資訊來源歸於「豬農兒子」，稱7月仍有蒸煮行為，但「嫌疑人說什麼你就信什麼？」並質疑為何專業稽查單位沒有追查瓦斯使用量、柴燒痕跡等基本證據。

廚餘掩埋場滲水恐流入烏溪灌溉 霧峰農民憂心「芋香米​的水源被汙染」

在非洲豬瘟案場爆出後，廚餘掩埋問題也同步引發地方恐慌。王義川指出，掩埋場覆土後滲出的水根本無法阻擋，「不是下雨，是廚餘湯汁，一定會滲下去。」他警告，滲出液體可能流向烏溪，而烏溪是霧峰地區稻作的重要灌溉水源，霧峰的米非常有名，特別是帶有芋頭香氣的「台農71號」益全香米，當地人都稱之為「芋香米」。廚餘滲水外流，恐影響霧峰灌溉水質，「那芋香米怎麼辦？這是大家不敢講、卻一定會發生的事。」

三立政論節目《新台派上線》主持人李正皓（左）與民進黨立委王義川（右）憂心：廚餘滲水外流，恐影響霧峰灌溉水質。（圖／翻攝自新台派上線）

廚餘禁餵豬後全改焚化 日增300噸量能壓力爆表

行政院長卓榮泰宣布延長禁宰禁運後，台中自3日起全面禁止廚餘掩埋，全部改進焚化爐。民進黨市議員何文海示警，台中每日新增近300公噸廚餘，全需焚化。「文山焚化爐本來垃圾就不夠燒，現在還要多燒上百噸廚餘，垃圾車排隊進場，空污風險更高。」王義川強調，中央目前仍禁止廚餘餵豬，即便市府想恢復，也必須重新申請且接受嚴格審查，「盧秀燕敢申請嗎？市府機制又管不好，動保處人員都跑光了，誰要負責？」

霧峰「三不管地帶」成廚餘與垃圾最後的棲地？

立法院榮譽顧問陳柏惟則從地方角度提出更深層的長期問題。他表示，霧峰長期被視為邊陲與「三不管地帶」，不論是農地工廠、特定農業區違建、養豬場、甚至廚餘坑，「不想處理的東西都往霧峰丟」。他指出，大里垃圾山雖名為「大里」，實際上霧峰承擔的影響最大，如今廚餘坑（黑坑）又面臨滲漏與灌溉水汙染的危機，「霧峰人口只有七萬多，票少就被忽視。」陳柏惟回顧，霧峰曾是全台第一個「示範街道」，招牌整齊、規畫完善，如今卻成為台中最被忽略的區域，令人心痛。

盧秀燕政策被批「只管市區、不懂農業」 外圍區域自生自滅

陳柏惟直言，盧秀燕施政專注在市區，對霧峰、烏日、海線等農業及外圍區域「完全不瞭解」。而地方民意代表因派系分工，也未能提供有效監督與規畫。市政過度集中市區，外圍農村問題累積多年；他形容霧峰與沙鹿「像兩個外縣市」，市府缺乏跨區整合，使得垃圾、廚餘、水源、農地使用問題「越滾越大」。

大里垃圾山拆到2042年？廚餘危機將成市長辯論主戰場

陳柏惟警告，大里垃圾山依目前「日減量」計算，至少要到2042年才能清完，而廚餘禁餵豬後，每日多出100噸廚餘需要焚化，反而會使垃圾山「倒更多回來」。

陳柏惟警告，大里垃圾山依目前「日減量」計算，至少要到2042年才能清完。（圖／翻攝自新台派上線）

垃圾山清到2042？廚餘危機恐成下一任市長的政治定時炸彈

他直言，台中焚化量已飽和，市府也沒有新增焚化爐的規畫標案，「垃圾真的處理不了。零星抗議的農民現在是無力的。」未來市長候選人，包括江啟臣、何欣純，都將面臨垃圾山與廚餘解方的拷問，「盧秀燕拍拍屁股要卸任，問題全丟給下一任。」

「八年的寧靜換十八年的風暴」 非洲豬瘟看似結束，台中後遺症才開始

陳柏惟認為，非洲豬瘟疫情看似平息，但後續的廚餘管理、掩埋場滲漏、焚化空污、農地水源汙染等問題才是真正的長期危機。非洲豬瘟後遺症延燒 台中恐進入長期環境風暴。

「我很喜歡台中，但現在問題一大堆。」陳柏惟說，市府長期忽視農業與基層環境問題，使各區域問題累積，「八年的寧靜，會換來十八年的風暴。」

更多三立新聞網報導

廚餘湖覆土合乎規定？環保局長喊車一直進來沒辦法！陳柏惟嗆：洞你挖的

《聯合報》黑白集罕見開砲！陳柏惟痛批盧秀燕：連豬都管不好，怎麼管人

台中街頭驚見「化製車載滿斃死豬」後斗門沒關！中市動保處急澄清

台中載死豬「車門沒關」！陳柏惟PO文酸：死豬需要通風…動保處認已違規

