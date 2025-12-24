盧秀燕平安夜發言稱「下任市長同台」 身邊巧妙移來這個人

立委楊瓊瓔(左)搶先上台站盧秀燕身旁，讓立法院副院長江啟臣(右2)略感錯愕(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊、廖耀東／台中報導〕台中市長盧秀燕今天發表就職7週年演說後，晚間7時許趕到綠園道市民廣場與1088名耶誕老人合影，當盧秀燕與立法院副院長江啟臣一起上台，未料，國民黨立委楊瓊瓔已在台上，搶先站在盧身旁，不過盧秀燕致詞稱「下任市長也在同一個台子上」身旁卻改由江啟臣站著，楊瓊瓔被擠到旁邊。

盧秀燕感性發言稱，過去一年歷經美國關稅、新光三越氣爆及非洲豬瘟等逆境，台中經濟沒有受到太大影響，新光三越也開始營運，至於豬瘟疫情「沒一隻沒外流，把病毒鎖在現場」，執政要終有始有終，明年還要來守候市民家人，「下任市長也要辦(耶誕晚會)，下任市長也在同一個台子。」

當盧秀燕說完「下任市長也在同一個台子」後，數百名民眾在市民廣場響起熱烈掌聲，盧秀燕比出「7」手勢稱，過去一年遇到很多困難逆境，「媽媽市長會向神禱告」，神會安定我們，給予智慧力量讓我們有決心度過困難，而就在盧秀燕致詞時，身旁改由江啟臣站著，楊瓊瓔被擠到旁邊，中間隔著台中思恩堂主任牧師杜明達。

盧秀燕致詞後，身旁改站了立法院副院長江啟臣(右2)。(記者廖耀東攝)

台中綠園道市民廣場擠滿1088名耶誕老人。(記者廖耀東攝)

台中綠園道市民廣場擠滿1088名耶誕老人。(記者廖耀東攝)

