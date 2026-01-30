盧秀燕年前親自把關民生供應清晨探視魚、果菜市場 讓市民安心過好年

農曆春節將近，年節民生物資供應備受關注，對此，台中市長盧秀燕今（30）日清晨4時多，前往台中魚市場及果菜批發市場進行年前探視，實地了解年貨供銷與市場整備情形。盧秀燕市長表示，台中是戶籍人口加上流動人口約300萬人的大城市，春節期間年貨供應格外重要，市府一定要提前把關，「第一，量要充足；第二，價錢要合理；第三，品質一定要好」，讓市民安心過好年。

盧秀燕指出，距離過年尚有近10天，隨著採買高峰將至，市府將請各大批發市場進一步加大供應量，並持續強化價格督導，確保市場運作順暢。

(見圖)盧市長巡視台中魚市場交易情形

清晨4時30分，盧秀燕市長在農業局長李逸安的陪同下，巡視台中魚市場交易情形。台中魚市場股份有限公司表示，今年受沿海光電產業影響，部分養殖魚貨量略有減少，年節前行情預估將小幅上揚，但仍在合理範圍內。目前水產品平均每日交易量約45公噸，平均價格約每公斤165元，黃花魚、石斑魚、吳郭魚、金鯧魚、鱸魚及虱目魚等供應穩定。此外，魚市場也已提前啟動過年前一週的全體動員，包含交通動線管制、拍賣設備全面檢修及增派人力駐場，確保春節前拍賣作業順暢無虞。

隨後於5時30分，盧市長轉往台中果菜批發市場，實地關心蔬果拍賣與供銷狀況。李局長表示，食品安全與蔬果冷鏈保鮮是市府長期重點工作，已輔導果菜市場完成質譜儀快篩設備建置，並完成冷鏈配銷中心二期工程，將進一步提升蔬果安全與保鮮品質，讓市民買得放心、吃得安心。

台中果菜運銷股份有限公司說明，春節前蔬果供應量充足，近期蔬菜每日平均交易量約220公噸，平均價格每公斤約20元；水果每日平均交易量約420公噸，平均價格約每公斤75元，柑橘類、蜜棗、木瓜、鳳梨及雪梨等年節應景水果買氣熱絡。因應年節高峰，果菜市場已提前一週自2月12日起啟動總動員，人員提早1小時上班，並調整拍賣與議價時段，彈性調配供應量，確保品質與價格穩定。

農業局補充，春節前最後兩週是批發市場交易高峰期，市府已啟動全面監控機制，持續加強市場、屠宰場與相關場域的消毒、防疫與環境監測，從源頭到餐桌嚴格把關，確保年節供應安全無虞。