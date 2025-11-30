盧秀燕度過非洲豬瘟風暴 名醫：國民黨將在台中長期執政

醫師沈政男今（30）日在臉書發文指出，根據匯流新聞網最新民調，台中市長盧秀燕的施政滿意度達62%，顯示她成功度過非洲豬瘟疫情帶來的政治挑戰。沈政男認為，台中梧棲養豬場的疫情未進一步擴散，顯示市府疫調效率得到了肯定，而疫情爆發的主因則與廚餘蒸煮管控有關，中央與地方均需負責。

立法院副院長江啟臣。（圖／江啟臣臉書）

匯流新聞網的民調顯示，2026年台中市長選舉的趨勢，國民黨籍立委江啟臣以43.9%的支持度，領先民進黨何欣純的25%，雙方差距近19%。沈政男分析，藍白陣營在台中的支持率合計達45%，遠高於綠營的26%，這與2024年不分區政黨票比例一致，顯示國民黨在台中的政黨板塊穩固。

沈政男在文中提到，民進黨雖試圖利用非洲豬瘟事件攻擊盧秀燕，但未能動搖她的支持度。他認為，部分原因在於，民進黨對台中市政的批評與市民的實際感受存在落差，導致攻擊效果有限。盧秀燕展現了女性政治人物的耐心與柔軟，迅速控制危機，並在市政表現上贏得了市民的信任。

台中市長盧秀燕。（圖／資料照）

此外，沈政男也指出，台中市農業局長、環保局長及動保處處長於11月6日因疫情遭免職，但多數市民並不知情，顯示此事對市府形象影響不大。

沈政男認為，盧秀燕自2018年當選台中市長以來，已累積近8年的執政經驗，其施政表現為國民黨在台中長期執政奠定了基礎。若江啟臣順利接棒並完成兩屆任期，國民黨在台中的執政時間恐將延續至16年。他認為，民進黨在台中對政治人才的培養青黃不接，短期內難以撼動藍白陣營的優勢地位。

沈政男強調，林佳龍在卸任台中市長後，民進黨未能在地方選舉中重振聲勢，而盧秀燕穩定的施政表現進一步鞏固了國民黨的基礎。他認為，民進黨若要在台中重新執政，需重新布局並積極培養地方政治人才。

