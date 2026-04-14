盧秀燕引吳沙名言：落實惠台措施「路若通，子孫會成功」
鄭習會帶來大陸涉台10項措施，台中市長盧秀燕13日引述開蘭始祖吳沙名言「路若通，子孫就成功」，呼籲民進黨政府不要為反對而反對，應盡快對接大陸並落實。
盧秀燕昨出席台中市東光路開闢工程動土祈福典禮，她受訪時再度對鄭習會成果表達看法。盧秀燕說，開台先驅吳沙說過：「路若通，子孫會成功。」其實不是只有指交通，人與人為善，我們與鄰為善，也可以讓我們區域和平、大家和諧；能夠區域和平，台灣安全。
她進一步指出，過去這十年來，兩岸關係越來越緊張，想落實「路若通，子孫會成功」，尋求台灣安全，「建議民進黨政府，我們應該勇於回應中國大陸的善意，解鈴還須繫鈴人」。
此外，台北市長蔣萬安也希望中央政府不要卡關大陸惠台措施，不要把人民的交流當政治籌碼。新北市長侯友宜亦強調，兩岸領導人一定要以避戰為責任，和平是最大的目的，交流就是要溝通、盡量減少衝突，這都是以人民利益為最大優先的考量。
台南市長黃偉哲則質疑大陸曾以介殼蟲為由，突然禁銷台灣芒果、鳳梨，認為大陸應拿出實質誠意；但他對兩岸自由行持樂觀態度，認為大陸朋友只要抱持善意，來台灣走走沒什麼不可以。
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