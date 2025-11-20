盧秀燕怒罵賓賓哥白目硬幹！可樂也受牽連

▲台中市長盧秀燕怒罵網紅賓賓哥、魔術師可樂「白目硬幹」，還宣布永不錄用。（圖／台中市政府提供，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 台中市中山國中昨天邀請魔術師王元照（可樂）演講，卻被夾帶爭議網紅江建樺（賓賓哥）出場，且未經同意就現場直播，校長王蒲寧怒出面制止，引起網路熱議。台中市長盧秀燕今表示，「校方已事先告知不可以，還這樣硬幹，那不是白目是什麼？」最重要的是不遵守法紀、沒有保護孩子的觀念，「這兩個人在台中市永不錄用，市府不會再邀請他們參與任何活動與授課」。

針對網紅賓賓哥逕自到校園與學生互動、開直播引發的爭議，台中市議員陳政顯今（20）日在市議會質詢時，認為校長王蒲寧處置得當，應該給予肯定，但教育局長蔣偉民不以為然，指「她事後處置是得宜，但校方事前沒做好審查和把關，教育局還要再調查」。

市長盧秀燕主動答詢，表示學校邀請不同行業的人幫孩子做生涯探索是好事，但演講者一定要慎選，且遵守校方規範。為保護學校和孩子隱私，本來就不可以錄影，校長已告知受邀的魔術師王元照，事後發生爭議，「這個朋友是他帶來的，當然要負連帶責任」。

盧秀燕接著批評賓賓哥，「他完全不尊重法律、不尊重學校事先要求，我行我素、不管孩子和學校的隱私，我覺得非常可惡！」接著她說，兩人都有連帶責任，為展現保護學校、保護孩子的用心，台中市永不錄用，不會再邀請他倆參與任何活動、任何授課。

她越講越氣，「太白目了嘛！人家已經事先告訴你不可以，還這樣硬幹，那不是白目是什麼？最重要是不遵守法紀，沒有保護孩子的觀念，也沒尊重校園的觀念」。至於校長的部分，她表示校長警覺後立刻制止、停止活動，「這一段是沒有問題的」，但邀請校外人士進入校園時，是否經過審查或過程不夠慎重，還要請教育局去了解。

