即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

國民黨籍台中市長盧秀燕，向來被外界認為是2028年總統大選的熱門人選，而她近日接受《聯合報》專訪時稱「如果有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事」，消息一出受到外界關注。對此，民進黨台中市長候選人、綠委何欣純今（4）日受訪則妙回，台中市也需要政黨輪替。

盧秀燕今日接受媒體聯訪，就她在《聯合報》專訪喊「第四次政黨輪替」一事回應，台灣是民主的國家，不應該一黨獨大，政黨有競爭的話，國家才會進步，人民才會受照顧。

針對賴清德談「以2027年完成『武統台灣』為目標」在臉書改成「以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」，盧秀燕則稱，總統是國家的領導人，掌握所有的國安資訊，如果發生這麼重大的錯誤，人民可能會擔心總統是不是沒有掌握到訊息，或者是總統接收到錯誤的資訊。

同時，盧秀燕又說，如果這種錯誤的資訊的話，有可能會造成人民的恐慌、產業的不安，或者是兩岸的誤判，甚至國際的動盪，「不過，好在總統已經發現他有錯誤，所以有進行更正」。

快新聞／盧秀燕意有所指？高喊政黨輪替 何欣純妙回：台中也需要

台中市長盧秀燕。（圖／民視新聞翻攝）

對此，何欣純受訪表示，盧秀燕願意暢談外交國防、國政，可以知道盧秀燕對於自己未來的規劃跟想像，「我覺得這樣很好，這樣可以讓國人、台灣人民更了解她的想法」。

針對盧秀燕喊出「第四次政黨輪替」一事，何欣純則分析，台灣已經三次政黨輪替，展現出台灣民主社會的成熟，這也是台灣人民的意志跟智慧，至於政黨輪替就交由人民選擇。

話鋒一轉，何欣純強調，但台中市也需要政黨輪替，所以期待台中市民智慧的選擇，也能夠行民主之實可以政黨輪替，讓她可以為台中市民付出更多、規劃大台中，進一步讓大台中可以更欣欣向榮。

原文出處：快新聞／盧秀燕意有所指？高喊政黨輪替 何欣純妙回：台中也需要

