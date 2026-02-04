盧秀燕慰問谷關消防分隊 感謝守護偏鄉安全

記者張妤甄／臺中報導

疫情解封後，登山健行蔚為風潮，臺中市和平區入山遊憩人口也逐年增加。農曆春節將至，臺中市長盧秀燕今（4）日親赴和平區谷關消防分隊進行慰問並提前拜年，感謝第一線消防人員的無私奉獻，守護偏鄉安全，盧秀燕表示，市府將持續投入資源強化和平地區山域救災能量，也提醒春節期間要加強旅遊安全維護，讓民眾平安過好年。

盧秀燕表示，和平區為臺中市29個行政區中最偏遠的地區，警消、學校、文健站及衛生單位等皆長期派員服務，工作環境不僅路途遙遠，冬季氣候更為嚴寒，對第一線同仁而言格外辛苦。她並感謝當地辛勞付出的同仁，也期盼警消單位在新的一年勤務順利、平安無事，同時提醒春節期間上山旅遊人潮增加，民眾用火與取暖行為頻繁，相關單位須加強安全防護，確保遊客與居民安全。

盧秀燕提到，和平區地形地貌特殊，消防與救災設備配置需因地制宜，若相關車輛與裝備有需求，市府將全力協助籌措與改善；同時，感謝議員支持相關預算，強化人員薪資、設備及業務推動。盧秀燕也肯定區公所與市府在防災應變上的密切合作，尤其颱風期間共同待命、互相支援，展現團隊合作精神。

中市府消防局指出，市府近年持續編列預算，強化和平地區消防軟硬體資源。谷關分隊目前已配置小型水箱消防車2輛、水箱消防車1輛及具越野能力的四驅後勤車，可因應山區道路崎嶇及水源不足問題，另備有1輛救護車，確保大量傷病患或長途後送時，仍能維持緊急救護品質。

而山區救援首重便為「通訊」，為改善和平區救災救護無線電通訊品質，消防局已於110至111年間完成梨山、谷關、和平、雙崎分隊無線電設備數位化更新，並於112年在鞍馬山、福壽山、頭嵙山及谷關等4處制高點建置數位無線電中繼站台，有效消除通訊死角，大幅提升大和平地區救災指揮效能；同時也自113年起配合內政部消防署「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，透過跨部會合作與專業訓練，持續升級山域救災戰力。

消防局第2大隊大隊長余易祐指出，轄區涵蓋和平區博愛里，包含裡冷、松鶴、哈崙台等部落，以及「谷關七雄」、八仙山森林遊樂區等登山觀光熱點，地勢險峻，山域事故型態複雜，救援難度高。依114年山域事故統計，全年共計60件，其中75%發生於海拔2,500公尺以下的「中級山」地區，和平區「谷關七雄」即佔32件，為事故最密集區域。

為確保山域搜救順遂，谷關分隊平日加強座標定位、繩索系統、複合地形救援及野外急救等訓練，並建立跨機關與民力聯繫管道，善用衛星定位通訊設備、熱顯像無人機等科技救災器材。山域救援的成功經典案例包含去年11月江姓軍人獨攀「蝶夢八唐」縱走失聯案件，此案透過訊號比對、軌跡套圖、空拍機搜尋及橫向協調各界支援，最終順利完成救援，展現官民合作成效。

消防局並於今日視察中展示「鈦合金籃式擔架輕型推輪系統」救援擔架，重量遠低於傳統鋼鋁製，能降低搬運負擔，且具高機動性、適應多種地形，可有效縮短救援時間，讓傷者能快速就醫。

消防局長孫福佑表示，谷關分隊同仁皆訓練有素，結合此次車輛及通訊設備的升級，將能為大臺中市民及遊客提供更完善、有效率的緊急應變服務。

臺中市長盧秀燕今（4）日親赴和平區谷關消防分隊進行慰問並提前拜年，感謝第一線消防人員的無私奉獻，守護偏鄉安全。（中市府消防局提供）

消防人員說明器材使用方式。（中市府消防局提供）

消防局展示「鈦合金籃式擔架輕型推輪系統」救援擔架。（中市府消防局提供）