盧秀燕扛責：同仁受累才委屈

台中市長盧秀燕重申，「我不委屈，我都概括承受，但部分同仁受到連累」。（馮惠宜攝）

台中市10月爆發非洲豬瘟疫情，接著彰化發生芬普尼蛋下架後又查出有毒蛋流入台中，台中市長盧秀燕日前在議會答詢時指「主動送驗變有事」，並替基層抱屈，民進黨多名市議員24日連番質詢批評盧政治操作，盧秀燕重申強調：「我不委屈，我都概括承受，但部分同仁受到連累。」

10月非洲豬瘟事件導致全國豬隻禁運禁宰15天，盧秀燕11月6日鞠躬道歉、免職3局處長；之後彰化縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼代謝物超標，台中市食安處發現毒蛋下架後仍流入台中。盧秀燕多次肯定食安處稽查認真，並替基層感到委屈，強調若非食安處主動查獲、通報，中央與地方可能至今仍不知情。

民進黨市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤昨在市議會總質詢時批評，若非台中市怠於稽查、管理疏失，怎會爆發非洲豬瘟？市長還覺得委屈？

謝家宜表示，台中市在非洲豬瘟疫調混亂，過程漏洞百出，不僅延遲10天才採檢，也不是以非洲豬瘟送驗；陳淑華指盧身為防疫指揮官，本應負起政治責任，不應以「太委屈」轉移焦點；陳俞融批評盧「先切割危機後搶政績」，且質疑「甩鍋給他人」。

盧秀燕嚴正回應「我不委屈」，強調她已經說了3次「我不委屈，不要把這話套在我頭上」，市長本來就該概括承受，但部分同仁受到她的連累才委屈；豬瘟事件主要錯誤在於過程中「太相信那個豬農父子的陳述」，且1天死亡1、20隻豬的情況，絕大部分不會送檢。

她強調，「做的還不夠好」和「通報救了全台灣」兩者都是事實，如果台中沒有主動通報非洲豬瘟，疫情「早就蔓延全台」；而毒蛋事件，是食安處「幫市民把關」的通報行為。