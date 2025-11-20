盧秀燕批白目硬幹封殺！賓賓哥再開直播回嘴 慘遭校方曬對話打臉

娛樂中心／林昀萱報導

台中某國中邀請魔術師王元照到校演講，網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓身分到場後，卻開啟直播引起家長反彈，隨後校長也上前中斷。賓賓哥雖在台上道歉，但事後又直播抨擊校長，更公開對話稱校方有老師知道他會前去且開直播，並獲得校方致贈感謝狀，遭台中市長盧秀燕痛斥「白目硬幹」。昨（20）日晚間賓賓哥再開直播回嘴，卻慘遭校方曬出對話打臉。

回顧這起事件，台中某國中在生涯輔導教育講座邀請魔術師王元照進行演講，賓賓哥以神秘嘉賓的身分現身，還開啟TikTok直播、發表不當言論，當場被學校禁止，並要求下架拍到學生的相關影像。該國中聲明說，當時王就有詢問是否可以直播，學校考量學生未成年而拒絕。台中市長盧秀燕20日回應，批評賓賓哥「非常可惡」，不管學校規定逕自開直播、不管學生隱私，而受邀的魔術師邀請友人參與，對友人的言行舉止也要負責任，認為兩人行為「太過白目」、「人家已經事先告訴你不可以，你還這樣硬幹！那不是白目是什麼」，宣布台中市永不錄用。

對此，賓賓哥曬出對話強調事件發生前，他與該校老師早已透過 LINE 溝通直播事宜，對方明確回覆「那應該沒有問題。還有就是..我們主任說，校長或主任開場的時候不直播」，有特別說要保護學生，拍攝學生背面，都在事前確認，雙方共識清楚明白。然而事到如今，賓賓哥卻成了被推入輿論風暴的替罪羊。針對校長表示有家長要提告，賓賓哥也怒斥沒有再怕：「是你老師答應的，我再來告老師。」20日晚間，他再開直播質疑盧秀燕沒搞清楚情況、不清楚整件事來龍去脈，希望她弄清楚再來公開場合發言。

不過，校方反擊賓賓哥曬出和老師的對話是斷章取義，表示該截圖為王元照與教師於11月11日的訊息，而教師已在11月13日明確回覆「不得進行直播」，活動當天也於會場再次強調。校方並提供當日回覆紀錄以昭公信。至於賓賓哥宣稱獲得校方致贈感謝狀一事，校方說明，感謝狀是王元照臨時提出需求才緊急製作，但賓賓哥在講座中擅自開直播，違反兒少法令，校方當場已制止，並未將感謝狀正式授予。他事後未經同意自行將感謝狀取走，校方因此報案並完成提告程序。校方強調，賓賓哥的行為已影響學生權益，校方已依程序通報教育局與社會局，並啟動校園關懷輔導。最後也呼籲外界勿輕信或轉傳不實訊息，共同守護學生隱私與校園安全。

