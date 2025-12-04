盧秀燕批綠執政十年弊案連連 柳采葳看出2重點：跟賴不一樣

台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到2028大選，喊出民進黨二次執政，10年以來弊案連連，若有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事；盧也提及鄭麗文能在非常激烈的黨主席選舉中勝出，「不要低估她」。對此，國民黨北市議員柳采葳認為，這篇專訪有2個重點，其中以民生經濟為主的論述，也凸顯其跟賴清德總統並不一樣。

柳采葳今（3）日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，盧秀燕的心中不只有一把尺，還有一個時鐘，什麼時間點該做什麼事，只有她自己最清楚；她說，盧非常清楚要在什麼時刻，扮演什麼角色，如今在豬瘟處理完、賴清德欲花大筆預算做台灣國防防衛之際，出來講一些話。

柳采葳進一步表示，盧秀燕的專訪有2個重點，首先是向外界傳遞，她跟國民黨中央絕對可以合作，因為性格不同，所以才是最好的合作夥伴，會互補對方沒有的地方，黨中央也可以協助她。

另外，柳采葳表示，盧秀燕從政以來都以民生經濟為主，當立委時期長期在財政委員會，其中包括質詢、記者會以及新聞稿等都是以民生為出發點，點出財政問題就是盧的專業，也在此時用這項專長凸顯跟賴清德的不一樣。

柳采葳認為，盧秀燕在專訪中也有某種層度的告訴大家，她有能力，希望大家可以繼續期待，她也不會讓大家失望。

