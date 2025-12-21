張文父母需「變賣家產」賠償被害人？律師曝殘酷真相：可能只有這筆補償金

​台北車站、中山商圈19日晚間發生重大隨機攻擊，27歲的凶嫌犯張文丟擲煙霧彈、手持長刀隨機砍殺路人，事件共釀4死11傷，而張文則畏罪自殺，事件引發外界高度恐慌。而不少網友發問，張文已畏罪自殺，其父母是否應承擔後續責任賠償受害者？對此，律師顏紘頤在臉書發文解答，很多人說張文的父母不用賠償受害者家屬，理由是罪不及家人，但這答案並不完成正確。

北車中山隨機攻擊案引發社會譁然，有網友日前在社群平台上發文指出，張文案發後已畏罪自殺，讓他不禁聯想到電視劇《我們與惡的距離》，並詢問其父母是否需變賣家產來賠償受害者。貼文一出，有不少網友表示「罪不及家人」，應該不用賠償。



對此，顏紘頤表示，​很多人都說不用，理由是罪不及家人，但這個答案並不完全正確，說要賠償的人也不一定是看了灑狗血的劇智力堪憂。因為台灣的繼承法制是採概括繼承有限責任的限定繼承，張文的繼承人也要繼承他這次行為所造成的全部損害賠償責任，不過，還是可以主張限定繼承或拋棄繼承來減輕或免除責任。

顏紘頤指出，從新聞來看，張文應該是沒有積極遺產可以賠償被害人了，所以他的繼承人（應該是父母）依法要繼承他的賠償責任，但，除非他的父母沒有拋棄繼承又有無法主張限定繼承的事由，才須要變賣家產去賠償被害人。

顏紘頤說，所以除了各項撫卹之外被害者可能就只有犯罪被害補償金的補償（180萬元），很無奈也很現實。之前三峽大車禍的被害人也是類似的情形，因應之道，只能建議各位朋友盡量以各項保險（尤其是意外險）來保障自己及家人了。

