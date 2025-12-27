盧秀燕投票被問台中市長初選 先看楊瓊瓔這樣回答

針對國民黨市長黨內初選，盧秀燕表示，相信黨有一個公平公開的機制，一定能夠選出最強最好的候選人。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨今(27)日舉行中央委員投票，台中市長盧秀燕前往國民黨台中市黨部完成投票，被問及下屆國民黨台中市長初選已經啟動協調作業，盧表示，相信黨有一個公平公開的機制，一定能夠選出最強最好的候選人；楊瓊瓔則同時投票並陪同聯訪，江啟臣則在約一小時後現身投票，沒有同框。

盧秀燕被問及黨內市長初選時，先看了一旁的楊瓊瓔說，「我知道妳已經報名了」，又轉頭問身後的立委黃建豪，「你有報名嗎？」最後才針對問題回應。

盧秀燕說，國民黨是一個民主政黨，開大門走大路，選賢與能，她相信黨有一個公平公開的機制，一定能夠選出最強最好的候選人。

江啟臣到市黨部投票後受訪表示，希望黨中央儘速進行相關的黨內協調工作，該給的時間，第一時間都給了，他會全力配合，充分尊重黨內機制。

楊瓊瓔則說，一切尊重黨部的規劃及初選辦法。

國民黨舉行中央委員投票，盧秀燕前往國民黨台中市黨部投票。(記者蔡淑媛攝)

盧秀燕完成中央委員投票後，與民政局長吳世瑋同車離開。(記者蔡淑媛攝)

