盧秀燕拍板國中小午餐全免 北屯爸爸們發聲力挺

國民黨北屯區市議員擬參選人吳宗學以「三寶爸」身份直呼台中孩子真幸福。（吳宗學提供）

繼台北市長蔣萬安拍板全市國中小營養午餐全面免費後，各界高度關注「藍營一姐」、台中市長盧秀燕的動向。盧秀燕8日上午正式鬆口宣布，自115學年度起實施「公立國中小營養午餐全面免費」，預計將有23.9萬名學子受惠。消息一出，國民黨北屯區市議員擬參選人吳宗學以「三寶爸」身份直呼台中孩子真幸福；同樣爭取民眾黨提名的吳皇昇在肯定之餘，喊話市府補上「最後一塊拼圖」，將私校生也納入補助範圍。

事實上，在北市政策出爐後，全台目光皆投向台中，民進黨台中市長參選人何欣純更於8日上午發文叫陣，高喊「盧市長不做，何欣純來做」。未料不到一小時，盧秀燕隨即宣布利多政策，強調「再苦不能苦孩子，再窮不能窮教育」，展現強勢執政魄力。

盧市府敲定指標性福利政策，教育資源分配也成為未來地方選戰的攻防焦點，全市人口最多北屯區爭取參選市議員的國民黨籍吳宗學、民眾黨籍吳皇昇紛紛給予肯定；身為「三寶爸」的吳宗學表示，自己非常有感，這項政策不僅是福利升級，更是對教育平權的長期承諾。

吳宗學特別提到，看見同為三寶爸的立委黃健豪在社群發聲爭取，「這真的是所有家長都在等的一刻」。他認為，全面免費能避免補助制度造成的「標籤化」，讓孩子在校吃得安心。

不過，這項福利政策也引發了關於「教育平權」的進一步討論。民眾黨市議員擬參選人吳皇昇在給予掌聲之餘，也喊話市府應補上「最後一塊拼圖」。他指出，目前政策僅限於公立學校，期盼市府針對私立學校部分進行可行性評估，避免產生「一市兩制」的遺憾，落實真正的公平。

