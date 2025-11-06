盧秀燕拔官並為非洲豬瘟道歉 綠營：明天就自己報告 別再躲局長背後

台中市上月爆出首例非洲豬瘟病例，然而，台中市府疫調連連出包，廣受外界批評。台中市長盧秀燕6日也出面道歉。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 台中市上月爆出首例非洲豬瘟病例，然而，台中市府疫調連連出包，廣受外界批評。台中市政府今（6）日終於公布首波懲處名單，包括免去台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良職位，台中市長盧秀燕稍早也出面道歉。對此，不少民進黨台中市議員要求盧秀燕應負起相當的政治責任。

多名台中市議員中午得知台中市府宣布首波懲處名單後均直指，早該究責，動作卻慢半拍。民進黨台中市議員林祈烽批評，自非洲豬瘟疫情爆發以來，台中市一連串決策失誤，導致中央不停在幫台中市擦屁股，盧秀燕還在說空話「及時拆彈」，如今懲處兩官員，這讓他酸說根本「盧秀燕從從容容神隱、兩局長連滾帶爬扛責」。

民進黨台中市議員林德宇指出，今日兩局長被拉下台，而盧秀燕此舉不是為疫情負責，而是為自己「政治復出三部曲」，先說拆彈有功、再請局長請辭、規避明天議會專案報告的責任，盧秀燕這一場復出秀，「只為自己，不為台灣的豬農」。

李天生與陳雅惠指出，盧秀燕今日將近期主責的兩名局長撤換，但明天市府赴議會進行專案報告時，應由盧秀燕親自出面說明，而非再躲在局長背後。

