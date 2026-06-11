盧秀燕拚經濟連訪德國三首長 助企業擴大歐洲商機

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盧秀燕拚經濟連訪德國三首長，訪問德勒斯登時，市府大廳看板播放台中市旗，展示友好。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕率團訪歐拚經濟，德國時間10日抵達薩克森邦首府德勒斯登(Dresden) ，拜會市長希柏特(Dirk Hilbert)，接著參加德勒斯登工商會(IHK Dresden)年度晚會，與薩克森邦總理克雷奇默(Michael Kretschmer)、圖林根邦總理福伊特(Mario Voigt)會面。盧秀燕說，盼深化與德國產業界合作關係，助企業擴大歐洲商機。

台中市政府表示，德勒斯登擁有「德國矽谷」美譽，生產全歐近三分之一的晶片，台積電(TSMC)也在此投資設立歐積電(ESMC)，預計2027年正式投產，台中則是歐積電訓練人才的主要基地，隨著半導體供應鏈合作持續深化，台中與德勒斯登兩座城市往來也日益升溫。市長盧秀燕指出，台中與德勒斯登因台積電結緣，兩座城市關係愈來愈緊密。會談中，希柏特市長對台積電在台中的營運模式，以及城市如何因應產業發展所需的水資源、電力資源、交通配套等議題，都表達高度興趣。雙方也相約未來有機會再度會面，持續深化交流與合作。

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盧秀燕訪歐行程馬不停蹄，隨後出席德國薩克森邦德勒斯登工商會聯誼晚會，與當地政商界人士交流互動。薩克森邦總理克雷奇默在大會致詞時，兩度歡迎盧市長蒞臨，並肯定台灣在高科技發展的成就，鼓勵企業多前往台灣、台中參訪。

盧秀燕認為，克雷奇默總理的致意，展現德國省級地方政府對台灣產業實力的高度重視；這次會面也為未來台中與薩克森邦在半導體、高科技及經貿領域的合作奠定更深厚基礎。未來市府將持續協助企業拓展海外市場，深化與歐洲重要產業聚落的連結，爭取更多投資、技術與商業合作機會，提升台中產業的國際競爭力。她強調，面對國際經貿環境快速變化，台中市近年積極協助企業拓展非美市場，希望透過此次參訪進一步深化與德國及歐洲產業界的合作關係。（寇世菁報導）

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