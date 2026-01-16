盧秀燕拜託總統讓她咬耳朵 賴清德反應曝光

▲盧秀燕致詞時笑稱台中國際會展中心未獲中央補助，「原來是我沒有跟賴總統咬耳朵」。（圖／台中市政府提供，2026.01.16）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今天到台中市參加「百工百業博覽會」開幕典禮，市長盧秀燕致詞時抱怨，台中國際會展中心興建經費全由市府自籌，她事後聽到總統對苗栗縣長鍾東錦的喊話，才知問題出在哪裡，所以「總統待會拜託讓我咬一下耳朵」。稍後上台的賴清德，先是提醒百億土地原本是國防部的，接著期許希望她發揮影響力，讓國民黨地方政府、立法院黨團支持中央政府總預算，並提醒「若中央政府總預算沒有付委，就沒有辦法（補助）」。

▲賴清德回應補助款一事時，要盧秀燕發揮影響力讓立院通過政府預算。（圖／台中市政府提供，2026.01.16）

台中市國際會展中心第一期去年底落成，今年的第一檔展覽是台中市商業會舉辦的百工百業博覽會。總統賴清德今（16）日上午出席開幕典禮，市長盧秀燕致詞時，提到台中國際會展中心光是土地就超過百億，興建第一期花了88億元，全由市府自籌預算，完成中部人30年來的夢想。

接著她話鋒一轉，指市府蓋會展中心沒有中央補助款，真的很辛苦，原本不解為何沒有補助，前兩天看到總統告訴苗栗縣長鍾東錦，說有空多來咬耳朵，才知道「原來我沒有跟賴總統咬耳朵」。接下來還要蓋第二期，一樣是台中市政府的地，但市府再也沒有錢，需要中央補助。她對著台下的賴清德說「總統待會拜託讓我咬一下耳朵」。

▲總統賴清德今天到台中市參加「百工百業博覽會」開幕典禮，與市長盧秀燕公開過招。（圖／台中市政府提供，2026.01.16）

賴清德聞言大笑拍手，稍後上台時笑著說「過去我們沒有緣份一起參與，未來希望能夠共襄盛舉」，並提醒盧秀燕「稍微修正一下啦！土地是國防部給的」（昔為水湳機場）。除了要大家給國防部和台下的前民代們熱烈掌聲，並強調大建設都是靠大家努力而來、中央和地方應該不分彼此，為了台灣的經濟發展團結合作，讓台灣的產業蓬勃往前走。

接著他「感謝過去立法院好同事秀燕」，剛剛提供中央政府參與台中未來發展的機會，也希望她發揮影響力，讓國民黨的地方政府、中央的立法院黨團都能支持中央政府總預算，並提醒「中央政府總預算沒有付委，就沒有辦法（補助）」，同時希望國防部預算能盡速交付審議，好阻止中國武力的擴張，維護印太區域的和平穩定。

