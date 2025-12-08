盧秀燕挑戰2028是否受未選黨主席影響？ 楊瓊瓔這樣說

藍委楊瓊瓔（第一排左二）8日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，主動提及「台中市長盧秀燕（第一排左四）的格局應該還可以承擔更大的責任」。至於盧未選國民黨主席是否影響2028參選，楊透露，昨日盧與國民黨主席鄭麗文（第一排左三）相抱、喊話，也讓大家覺得國民黨是有能力執政的，可以為台灣、國家做更多的事。示意圖。（國民黨台中市黨部提供）

明年縣市首長選舉在即，表態參加黨內台中市長初選的藍委楊瓊瓔8日接受《POP撞新聞》專訪，主動提及「台中市長盧秀燕的格局應該還可以承擔更大的責任」。至於盧未選國民黨主席是否影響2028參選，楊表示，盧有她的智慧，對黨團結也很支持，並透露昨日盧與國民黨主席鄭麗文相抱、喊話，也讓大家覺得國民黨是有能力執政的，可以為台灣、國家做更多的事。

楊瓊瓔表示，台中市一定會更好，因為有盧媽媽打的根基，台中已經是國際、科技、產業、藝術等涵蓋一身的都市，像是自己曾參與綠美圖等工程動土，目前陸續啟用，這是讓民眾覺得台中市宜居城市的重要布建，並稱「以盧秀燕的格局應該還可以承擔更大的責任」。

廣告 廣告

主持人隨即提問是希望盧秀燕選2028？黨內希望2028人選是盧嗎？楊瓊瓔笑稱，「這是很好人選啊，她應該可以當」，盧秀燕是著名的五星市長，也獲市民信賴，這當然是可以承擔更大責任的人。

至於盧秀燕未選黨主席，會影響她參選2028嗎？楊瓊瓔說，市長有她的智慧，且她對黨非常團結支持，這也是自己很感動的部分，像是昨日黨慶，盧就大聲喊，一定要全力支持國民黨、支持鄭麗文，並抱在一起，感覺讓人備感溫馨，且覺得國民黨是有能力執政的，可以為台灣、國家做更多的事。

回歸市政題目，楊瓊瓔強調，中火能源議題，必須要跟中央勇於說不，能源政策到底該如何處理，她也在立法院經濟委員會督促政府，前陣子中央終於應許核三廠可以去檢視，強調自己尊重政府機制，不分藍綠白都應全面思考台灣能源政策走向。

中火燃煤機組改成燃氣，政府稱蓋一個燃氣，就拆一個燃煤，目前看起來似乎沒有拆除動作，楊瓊瓔表示，自己上任後，一定會更加強硬，沒有討論空間，只會要求政府兌現承諾，直言要當台中市長的人不能是中央的橡皮圖章。

至於如果核二、核三再運轉計畫出爐，顯示安全無虞，楊瓊瓔直言，政府稱針對核能技術採高度開放態度檢討、核能在全世界方向已成綠能，希望政府能夠真正若落實腳步，民眾需要的就是一個答案，並要求政府加速進行，也期待政府的答案。

【看原文連結】